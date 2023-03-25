ABD'de çikolata fabrikasında patlama: 2 ölü

ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki bir çikolata fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiye ise ulaşılamıyor.

İHA
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 10:54
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Pennsylvania eyaletindeki RM Palmer şirketine ait çikolata fabrikasında patlama meydana geldi. Gökyüzü yoğun dumanla kaplanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ, 9 KAYIP

West Reading County Polis Departmanından Wayne Holben gerçekleştirdiği basın toplantısında, patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını, 9 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar meydana geldi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.


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