BBC derledi: Aralık ayında mutlaka izlenmesi gereken 10 film
Birleşik Krallık merkezli uluslararası yayın kuruluşu BBC, 2021'in son ayında, izlenmesi gereken filmleri sıraladı. Listede The Matrix serisinin son filmi olan ve izleyiciyle buluşmaya gün sayan The Matrix Resurrections da yer alıyor.
Dünyanın en çok merak edilen ve en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri’ne damga vurması beklenen filmlerin bazıları bu hafta vizyona giriyor.
Sözcü'nün aktardığına göre, İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, Aralık ayında mutlaka izlenmesi gereken filmleri derledi.
Stephen Spielberg’in efsanevi müzikal West Side Story’le, Spider-Man çoklu evrenle mücadeleleriyle ve Denzel Washington ürkütücü bir Shakespeare uyarlamasında yeniden sahneye çıkıyor.
İşte BBC tarafından Aralık ayında mutlaka izlenmesi gereken 10 film...
10- Don’t Look Up
9- The Matrix Resurrections
8- West Side Story
7- Being The Ricardos
6- Flee
5- Red Rocket
4- The Lost Daughter
3- The Tragedy of Macbeth
2- Nightmare Alley
1- Spider-Man: No Way Home
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