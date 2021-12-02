BBC derledi: Aralık ayında mutlaka izlenmesi gereken 10 film

02 Aralık 2021 Perşembe, 00:00

Dünyanın en çok merak edilen ve en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri’ne damga vurması beklenen filmlerin bazıları bu hafta vizyona giriyor.

Sözcü'nün aktardığına göre, İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, Aralık ayında mutlaka izlenmesi gereken filmleri derledi.

Stephen Spielberg’in efsanevi müzikal West Side Story’le, Spider-Man çoklu evrenle mücadeleleriyle ve Denzel Washington ürkütücü bir Shakespeare uyarlamasında yeniden sahneye çıkıyor.

İşte BBC tarafından Aralık ayında mutlaka izlenmesi gereken 10 film...

10- Don’t Look Up

9- The Matrix Resurrections

8- West Side Story

7- Being The Ricardos

6- Flee

5- Red Rocket

4- The Lost Daughter

3- The Tragedy of Macbeth

2- Nightmare Alley

1- Spider-Man: No Way Home