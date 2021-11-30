22 yıl sonra yeniden: İlk Matrix filmi Türkiye'de vizyona giriyor
Serinin dördüncü filmi olan 'The Matrix Resurrections'ın vizyona girecek olması nedeniyle 1999 yılında çıkan 'The Matrix' filmi 10 Aralık'ta IMAX formatında vizyona girecek.
Bilim kurgu sinema dünyasının en önemli film serilerinden
birisi olan The Matrix'in dördüncü filmi bu yılın sonunda vizyona girecek.
Heyecanla bu filmi bekleyenler için son olarak güzel bir haber paylaşıldı.
Donanım Haber’in aktardığına göre; The Matrix serisinin en
önemli filmi The Matrix, yani ilk film, 10 Aralık'ta IMAX formatında vizyona
girecek. Yakın bir tarihte IMAX barındıran sinemalarda biletler ön satışa
çıkacak.
1999 yılında vizyona giren ve Lilly Wachowski ve Lana
Wachowski tarafından yazılıp yönetilen filmde, Keanu Reeves ve Carrie-Anne
Moss'un yanı sıra Laurence Fishburn, Hugo Weaving, Gloria Foster, Joe
Pantoliano, Marcus Chong, Matt Doran ve Julian Arahanga gibi isimler yer
alıyordu.
İlk film, serinin kahramanı Neo'nun gündüzleri Thomas A.
Anderson adıyla sıradan bir bilgisayar programcısı olarak geceleri ise Neo
adıyla bir hacker olarak sürdürdüğü hayatının, Morpheus adında bir yabancıyla
tanışmasının ve yaşadığı dünyanın Matrix adındaki bir sanal evrenden ibaret
olmasını öğrenmesinin ardından hayatının değişmesini anlatıyor.
DÖRDÜNCÜ FİLM 24
ARALIK'TA VİZYONDA
Matrix serisinin yeni filmi "Matrix
Resurrections", 24 Aralık'ta beyazperdede izleyicilerle buluşacak.
"Matrix Resurrections"ın kadrosunda Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss,
Jessica Henwick, Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka
Chopra, Christina Ricci, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson ve Daniel Bernhardt
gibi isimler yer alıyor.
Serinin ilk üç filmini Lana Wachowski ile daha önce birlikte yazan ve yöneten Lilly Wachowski, Lana Wachowski tarafından yönetilen Matrix serisinin yapımcılığını üstleniyor. Film ayrıca, "The Lazarus Project" yazarı Aleksandar Hemon ve 'Cloud Atlas' kitabını daha önce Wachowski Kardeşler'le uyarlayan David Mitchell tarafından yazıldı.
Video Haberler
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
En Çok Okunan Haberler
- Peker kamera karşısına geçti
- Müslüme'nin 'dedesi' hakkında yeni gelişme
- Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit
- Türkeş'in eşinden Bahçeli'ye sert sözler
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Getir ve Yemeksepeti'nden kurye kararı
- DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması
- AKP'de büyük düşüş: Fark çift hanede!
- Valilikten motorlu kurye kararı
- Ayçiçek yağına zincir vuruldu