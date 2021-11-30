22 yıl sonra yeniden: İlk Matrix filmi Türkiye'de vizyona giriyor

30 Kasım 2021 Salı, 10:03

Bilim kurgu sinema dünyasının en önemli film serilerinden birisi olan The Matrix'in dördüncü filmi bu yılın sonunda vizyona girecek. Heyecanla bu filmi bekleyenler için son olarak güzel bir haber paylaşıldı.

Donanım Haber’in aktardığına göre; The Matrix serisinin en önemli filmi The Matrix, yani ilk film, 10 Aralık'ta IMAX formatında vizyona girecek. Yakın bir tarihte IMAX barındıran sinemalarda biletler ön satışa çıkacak.

1999 yılında vizyona giren ve Lilly Wachowski ve Lana Wachowski tarafından yazılıp yönetilen filmde, Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un yanı sıra Laurence Fishburn, Hugo Weaving, Gloria Foster, Joe Pantoliano, Marcus Chong, Matt Doran ve Julian Arahanga gibi isimler yer alıyordu.

İlk film, serinin kahramanı Neo'nun gündüzleri Thomas A. Anderson adıyla sıradan bir bilgisayar programcısı olarak geceleri ise Neo adıyla bir hacker olarak sürdürdüğü hayatının, Morpheus adında bir yabancıyla tanışmasının ve yaşadığı dünyanın Matrix adındaki bir sanal evrenden ibaret olmasını öğrenmesinin ardından hayatının değişmesini anlatıyor.

DÖRDÜNCÜ FİLM 24 ARALIK'TA VİZYONDA

Matrix serisinin yeni filmi "Matrix Resurrections", 24 Aralık'ta beyazperdede izleyicilerle buluşacak. "Matrix Resurrections"ın kadrosunda Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick, Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Christina Ricci, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson ve Daniel Bernhardt gibi isimler yer alıyor.

Serinin ilk üç filmini Lana Wachowski ile daha önce birlikte yazan ve yöneten Lilly Wachowski, Lana Wachowski tarafından yönetilen Matrix serisinin yapımcılığını üstleniyor. Film ayrıca, "The Lazarus Project" yazarı Aleksandar Hemon ve 'Cloud Atlas' kitabını daha önce Wachowski Kardeşler'le uyarlayan David Mitchell tarafından yazıldı.