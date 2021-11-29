Bob Marley'in hayatı film oluyor

29 Kasım 2021 Pazartesi, 00:00

Geçtiğimiz hafta ''Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar'' adıyla vizyona giren ve tenisin önemli isimleri Serena Williams ile Venus Williams'ın babası Richard Williams'ın hayatını anlatan biyografik film King Richard'ın yönetmeni Reinaldo Marcus Green, yeni bir biyografik film çekmek üzere hazırlıklara başladığını duyurdu.

Green'in filmi Jamaikalı ikonik reggae sanatçısı ve politik aktivist Bob Marley'in hayatına odaklanacak. Yapımcılığını Paramount Pictures'ın üstleneceği filmin ismi henüz belli değil.

Collider'da yer alan habere göre, Reinaldo Marcus Green ve Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar'ın da senaryosuna imza atan Zach Baylin filmin senaryosu için çalışmalara başladılar. Bob Marley'in oğlu Ziggy Marley de yapımcı ve senaryo danışmanı olarak projeye katıldı.

Film, 1976'da başlayacak ve Bob Marley'e yönelik suikast girişimi ile Exodus albümünün yapım sürecine odaklanacak.

JAMAIKA KÜLTÜRÜNÜN YAYILMASINI SAĞLADI

Reggae müziğinin öncülerinden olan Bob Marley, müzikal yetenekleriyle dünyada nam saldı ve Jamaika kültürünün yayılmasını sağladı. Marley ayrıca, demokratik sosyal reformlara açık sözlü desteğiyle ve müziğini siyasi ideallerini yaymak için kullanmasıyla da bilinen bir sanatçıydı.