Bebek bezi alırken görüntülenmişti: Millie Bobby Brown'dan hamilelik açıklaması

Yayınlanma: 13.03.2025 - 15:44

Güncelleme: 13.03.2025 - 15:44

'Stranger Things' dizisindeki rolüyle ünlenen İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, hakkında çıkan hamilelik söylentilerine açıklık getirdi.

Geçen yıl mayıs ayında ünlü rock yıldızı Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile evlenen 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde bebek bezi satın alırken görüntülenmesi üzerine ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Çiftlik hayatı sürdüğünü belirten Brown, 10’u evin içinde, 25’i bahçede olmak üzere toplam 35 köpeği olduğunu ve keçileri kurtarmaktan keyif aldığını anlattı. Bir podcast yayınında konuşan oyuncu, eşi Jake Bongiovi’nin bir noktada sınır koymak zorunda kaldığını belirterek, “Çünkü keçileri yatağımıza getirip uyutuyorduk ve altları bezliydi” dedi.

"Biberon, bebek bezi ve diğer malzemeleri satın aldığım için insanlar hamile olduğumu düşünmeye başladı" diyen Brown, aslında bu ürünlerin yavru keçiler için olduğunu açıkladı. “Onlar da birer bebek. Jake’le birlikte onlarla uyuyorduk, aramızda yatıyorlardı ve çok sevimliydiler. Ancak 8 haftalık olduklarında büyüyor, boynuzları çıkıyor ve dışarı çıkmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Gelecekte anne olmak istediğini dile getiren ünlü oyuncu, kendisinin de eşi Bongiovi’nin de birden fazla kardeşi olduğunu ve büyük bir aileye sahip olmanın kendisi için önemli olduğunu söyledi. "Elbette bir oyuncu ve yapımcı olarak gelişmeye odaklanmak istiyorum ama aynı zamanda bir aile kurmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNÜMÜ HAKKINDAKİ ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Son dönemde kıyafet ve saç tercihleri nedeniyle eleştirilen Brown, 'The Electric State' filminin tanıtım turundaki görünümü hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi. 'Stranger Things' ile tanınmaya başladığı 10 yaşından bu yana göz önünde olduğunu vurgulayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın önünde büyüdüm ve nedense insanlar benimle birlikte büyüyemiyor. Sanki zamanda donup kalmam, 'Stranger Things’in birinci sezonundaki gibi görünmem gerekiyormuş gibi davranıyorlar. Görünüşüm değiştiği için şimdi hedef haline geldim."

Kendisini eleştiren gazetecilere de sert çıkan Brown, bu tür yorumların gazetecilik değil, zorbalık olduğunu belirtti. "Yetişkin yazarların zamanlarını benim yüzümü, vücudumu ve tercihlerimi incelemekle geçirmesi rahatsız edici. Üstelik bu makalelerin bazıları kadınlar tarafından yazılıyor. Sürekli genç kadınları desteklemekten bahsediyoruz ama konu buna geldiğinde, tıklanma uğruna onları yerle bir etmek çok daha kolay görünüyor" ifadelerini kullandı.