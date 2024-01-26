Bedelli askerlik yerleri açıklandı: O ilde otobüs aramaları %516 arttı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 16:09

Güncelleme: 26.01.2024 - 16:09

25 Ocak günü bedelli askerlik yapacak kişilerin askerlik yerleri ve sevk tarihlerinin açıklanması, otobüs bileti aramalarının yalnızca 5 saat içerisinde %40 artmasını sağladı. Türkiye'nin o ilinde otobüs bileti arayışları %516 artış gösterdi. Bedelli askerlik yapacak kişilerin askerlik yerleri ve sevk tarihleri 25 Ocak günü açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından askerlik yerini öğrenenler ve sevk tarihi 8 Şubat olanlar otobüs bileti aramalarına yöneldi. Yapılan araştırmaya göre açıklama yapıldıktan sonraki 5 saat içinde otobüs bileti aramaları %40 oranında arttı.

O İL İÇİN OTOBÜS BİLETİ ARAŞTIRMALARI %516 ARTTI

25 Ocak günü bedelli askerlik yapacak kişilerin askerlik yerleri ve sevk tarihlerinin açıklanması, Bilecik şehrinin otobüs aratmalarında patlamaya neden oldu. Açıklamanın yapıldığı 25 Ocak tarihinde Bilecik otobüs bileti aramaları bir gün önceye göre %516 artış göstererek rekor kırdı. Amasya otobüs bileti aramaları %300, Erzincan otobüs bileti aramaları %200 artış göstererek Bilecik’i takip eden şehirler oldu.