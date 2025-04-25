Bülent Uygun kimdir? Bülent Uygun kaç yaşında, eşi kim? Bülent Uygun'un futbol kariyeri...

Yayınlanma: 25.04.2025 - 15:28

Güncelleme: 25.04.2025 - 15:29

Teknik direktör Bülent Uygun’un bir süredir yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, yaşam mücadelesini kaybetti.

BÜLENT UYGUN KİMDİR?

Rizeli bir baba ve Trabzonlu bir annenin çocuğu olarak 1 Ağustos 1971'de Sakarya'da doğdu. Sakarya'da eğitim hayatına devam ederken, Sakaryaspor'un çeşitli kademelerinde futbol oynmaya başladı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

17 yaşına kadar Sakaryaspor'un genç takımlarında oynayıp genç millî takıma seçilip 15 kere 17 A genç oldu sonrası Sakaryaspor'da oynatılmayacağını düşünüp Ankara Şekerspor'a transfer olmuştur ve burada 1 yıl oynadıktan sonra Sakaryaspor'da ilk kez profesyonel oldu. Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Geldiği ilk yılında 22 golle gol krallığı yaşadı. Sonra sırasıyla Çanakkale Dardanelspor, Trabzonspor, Göztepe, Zonguldakspor ve Sivasspor formalarını giyip Süper Lig'de 85 gol atma başarısını gösterip 2001 yılında Sivasspor'da 30 yaşında futbol hayatına nokta koydu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik adamlık kariyerine 2007'de Sivasspor'da adım atan Bülent Uygun, Sivasspor'a futbol tarihinin en iyi dönemini yaşatmış, takımı çalıştırdığı 4 sezonun 2'sinde takımı şampiyonluğa oynatmış, bu sezonların ilk yarılarını lider bitirmiş fakat son haftalarda şampiyonluğu kaptırmıştır.

Sonrasında Bucaspor ve Eskişehirspor'u çalıştırdı.Eskişehirspor'da 2010-11 sezonunun 8. haftasında Rıza Çalımbay kulüple yollarını ayırmasının ardından göreve geldi ve başarılı geçirdiği sezonu 7. sırada bitirdiler.

2011-12 sezonunda 1. Lig'in bitimine 7 hafta kala Hüsnü Özkara'nın yerine Elazığspor'un başına geçen Uygun, takımı Süper Lig'e çıkarırken yaptığı 21 transferle büyük eleştiri topladı. Stadı tadilatta olduğu için ilk 3 iç saha maçını farklı şehirlerde oynamak zorunda kalan Elazığspor'la Süper Lig'in 7. Haftası'na dek yalnızca 2 puan toplayabilen Bülent Uygun, 7. Hafta'da Bordo-Beyazlı Ekibin kendi sahasında oynadığı ilk maç olan Akhisar Belediyespor karşısında alınan beraberliğin ardından istifa etti.İstifasının ardından hem kendisi hem de Elazığspor yönetimi, duygu dolu mesajlar yayınlayarak birbirlerine olan bağlılıklarını belirttiler. 07.02.2013 tarihinde Gaziantepsporla anlaşmıştır. 11.11.2013 tarihinde Gaziantepspor Teknik Direktörlüğünden istifa etti.

Aralık 2013'te ise Dûrî Nücûm Katar ekiplerinden Umm Selâl ile 6 aylık kontrat imzaladı.Bülent Uygun böylelikle Dûrî Nücûm Katar tarihindeki ilk Türk oldu. 13 Aralık 2016 tarihinde, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sivasspor'dan ayrılaşından 14 yılı aşkın sürenin sonunda yeniden Sivasspor'un teknik direktörlüğü görevine getirildi.

ŞİKE DAVASI

Bülent Uygun, 3 Temmuz 2011'de "şike yapmak" ve "teşvik Primi vermek" iddialarıyla gözaltına alındı.[9] Daha sonra savcılık tarafından ifadesi alınan Uygun, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 7 ay Metris Cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra şike davasında yapılan duruşmalar sonunda tahliye edildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Temmuz 2012 tarihinde Bülent Uygun'un "Teşvik Primi vermek" suçunu işlediğine hükmetti. Mahkeme, Bülent Uygun hakkında "Spor kulüplerinde ve federasyonlarda görev yapmaktan yasaklama" ve "Stadyumlara giriş yasağı" kararları verdi.

Yaklaşık 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılan Uygun, kararı temyiz etti.

17 Ocak 2014 tarihinde Yargıtay 5. Ceza Dairesi hakkındaki mahkeme hükmünü bozdu.

BÜLENT UYGUN EVLİ Mİ?

1997 yılında kızı Almina Tude Uygun dünyaya geldi. Gamze Uygun ile olan evliliği 2012 yılında biten Bülent Uygun, 1 Haziran 2014 tarihinde Özlem Füsun Önal ile evlendi.