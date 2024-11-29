Behzat Ç.'nin 'Akbaba'sı Berkan Şal'dan RTÜK'e sert tepki: 'Canım ülkemi tarikatlara peşkeş çekiyorlar'

Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:03

Güncelleme: 29.11.2024 - 10:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dizilerdeki şiddet ve ahlaki değerlerle ilgili eleştirilerinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti.

STAR TV’nin Sahipsizler, NOW TV’nin Yabani ve SHOW TV’nin Deha dizileri, kadına yönelik şiddet içeren sahneler ve “milli ve manevi değerlere aykırılık” gerekçesiyle üst sınırdan yaptırım gördü. Bu diziler hakkında program durdurma kararı alınırken, uzun soluklu bir yapım olan Arka Sokaklar dizisine de bir bölüm yayın durdurma cezası verildi.

RTÜK’ün verdiği cezalar, sektörde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle tarikatlarla ilgili tartışmalar üzerinden eleştirilerin odağına oturan yaptırımlara oyuncu camiasından da tepkiler geldi.







"BENİM CANIM ÜLKEMİ TARİKATLARA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR"

Ünlü oyuncu Berkan Şal, RTÜK’ün cezalarına sert tepki gösterdi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Behsat Ç. dizinde yer alan Şal, "Akbaba" karakterine hayat vermişti. Ünlü oyuncu kararların ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtti.

Şal, "Benim canım ülkemi tarikatlara peşkeş çekiyorlar, başka bir şey yapmıyorlar!!! Milli Eğitim bakanı çıkıyor “Tarikatlar bizim bilmem neyimizdir?” diyebiliyor, ama sen bir sinemacı olarak bundan bahsedemiyorsan, bunun ne düşünme ne de adaletle açıklaması yapılabilir. Mesnetsiz! Yurdum ahlakına mugayir hareketler bunlar. Bu kadar yalanı söyleyip birde Rabb’im diyorsan orda bir sıkıntı var demektir" diyerek cezaları eleştirdi.