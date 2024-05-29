Behzat Ç.'nin genç oyuncusu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi ve Yüksek Sosyete gibi başarılı projelerde yer alan oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. Genç oyuncu 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.
Umudun Kıyısında, Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, Yüksek
Sosyete ile Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol alan ve 2 yıl önce kansere
yakalanan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi.
YARIN DEFNEDİLECEK
Pera adını verdiği bir kız çocuğu olan Çomoğlu, bugün
yaşamını yitirdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinin acı haberini
veren Gökhan Günal "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımın annesini
maalesef kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Altunizade Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak, Kanlıca Mezarlığı'na
defnedilecektir" dedi.
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Yalazoğlu ise arkadaşının ardından yaptığı paylaşımda "Ah Gülşah güzel
arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" notunu düştü.
GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?
Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun olan Çomoğlu, İki Efendinin Kuşağı, Troyalı Kadınlar, Kafatası, Yeşil Kuş, Tanrı, Hürrem Sultan, Camdan Kalp, Venedik Taciri adlı tiyatro oyunlarında rol aldı.
Unutma Beni adlı dizide Asuman karakterini canlandıran oyuncu, Kasaba Doktoru'nda ise Bahar rolündeydi.
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