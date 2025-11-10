Beklenmeyen veda: İki dizi için final kararı alındı...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ben Onun Annesiyim ve Aynadaki Yabancı dizileri için final kararı alındı.

Kore yapımı Let Me Introduce Her dizisinden uyarlanan Aynadaki Yabancı dizisi önümüzdeki hafta yayımlanacak 7. bölümüyle, Kore yapımı Lie After Lie’ın yerli uyarlaması olan Ben Onun Annesiyim ise önümüzdeki hafta yayımlanacak olan 4. bölümüyle ekranlara veda edecek.

SEZONUN EN DÜŞÜK AÇILIŞINI YAPTI

Yayın hayatına 24 Ekim’de 1,97 reytingle, sezonun en düşük açılışlarından biriyle başlayan Ben Onun Annesiyim dizisi Funda Eryiğit, Caner Cindoruk, Zerrin Tekindor ve Azra Aksu gibi isimleri buluşturmuştu.

Ben Onun Annesiyim dizisi kızını geri alabilmek için yalanlarla örülü tehlikeli bir oyuna dahil olan Ayşe’nin, özgürlüğe kavuştuğunda kendini ihanet ve intikam dolu bir girdabın içinde bulmasını anlatıyor.

HENÜZ 6 BÖLÜM YAYIMLANMIŞTI...

Simay Barlas ve Onur Tuna'yı buluşturan, Eda Teksöz'ün yönetmenliğini üstlendiği Aynadaki Yabancı dizisi ilk altı bölümü boyunca ortalama 2,26 reyting elde etti.

Aynadaki Yabancı dizisi Azra adındaki bir annenin oğluna kavuşabilmek için verdiği zorlu mücadeleyi ve bu uğurda geçirdiği büyük dönüşümü takip ediyor.