Beklentileri karşılamayan popüler yerler: 2025’in turist tuzakları

Dünyayı gezmek, yeni kültürleri keşfetmek ve unutulmaz anılar biriktirmek herkesin hayali. Ancak bazı turistik noktalar, ünleri ve yüksek beklentileriyle ziyaretçileri büyük bir hayal kırıklığına uğratabiliyor. 2025 yılına ait ziyaretçi yorumları ve değerlendirmeler incelendiğinde, dünyanın dört bir yanında “turist tuzağı” olarak nitelendirilen ve beklentileri karşılamayan bazı popüler noktalar öne çıkıyor. İşte 2025’in en kötü turist tuzakları listesi...

1. HOLLYWOOD WALK OF FAME (LOS ANGELES, ABD)

Dünyaca ünlü yıldızlar kaldırımda sıralanıyor; kulağa büyüleyici geliyor. Ancak ziyaretçiler, bölgenin kalabalık, bakımsız ve çevresindeki dükkanların fazla turistik olduğunu belirtiyor. Çoğu kişi, birkaç fotoğraf çekip kısa sürede ayrılmayı tercih ediyor.

2. PHİ PHİ ADALARI (TAYLAND)

Tayland’ın cennet köşesi olarak tanıtılan Phi Phi Adaları, aşırı kalabalık ve çevre kirliliği nedeniyle eleştiri topluyor. Ziyaretçiler, doğal güzelliğin yoğun tekne trafiği ve gürültü nedeniyle gölgede kaldığını söylüyor.

3. EYFEL KULESİ’NİN TEPESİ (PARİS, FRANSA)

Paris’e giden çoğu turist Eyfel Kulesi’ne çıkmak ister. Ancak uzun kuyruklar, yüksek bilet fiyatları ve tepedeki kalabalık, manzaranın keyfini kaçırıyor. Birçok gezgin, kule yerine şehri farklı noktalardan izlemeyi daha anlamlı buluyor.

4. TİMES SQUARE (NEW YORK, ABD)

Renkli tabelalar ve ışıltılı reklam panoları ilk bakışta etkileyici olsa da, Times Square çoğu ziyaretçi için gerçek bir “turist tuzağı.” Kalabalık, gürültü, yüksek fiyatlı restoranlar ve agresif sokak satıcıları, deneyimi gölgeliyor.

5. DUBAİ’NİN LÜKS AVM’LERİ (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ)

Devasa alışveriş merkezleri, kayak pistleri ve akvaryumlarıyla tanınan Dubai AVM’leri; görkemli olsa da, kültürel deneyim arayan gezginler için sığ ve fazla ticari bulunuyor. Birçok ziyaretçi, gerçek Dubai’nin sokaklarında ve pazarlarında yaşandığını düşünüyor.

6. LAS RAMBLAS (BARSELONA, İSPANYA)

Barselona’nın en ünlü caddesi olan Las Ramblas, kağıt üzerinde büyüleyici görünüyor: Sanatçılar, sokak gösterileri ve tarihi doku... Ancak ziyaretçilerin büyük kısmı, caddenin aşırı kalabalık, turistik ve özellikle yankesiciler açısından riskli olduğunu belirtiyor. Yüksek fiyatlı kafeler ve hediyelik eşya dükkânları da, caddeyi Barselonalılar yerine daha çok turistlerin uğradığı, “turist tuzağı” haline getiriyor.

7. NİAGARA ŞELALELERİ (KANADA)

Dünyanın en ünlü doğal harikalarından biri olan Niagara Şelaleleri, muhteşem manzarasına rağmen ziyaretçilerin beklentilerini her zaman karşılamıyor. Özellikle etrafındaki oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerinin “fazla turistik” ve pahalı bulunması; doğal güzelliğin önüne geçtiği eleştirilerine yol açıyor. Birçok gezgin, şelalenin etkileyici görüntüsünün kısa sürede tüketildiğini ve çevresindeki ticari yoğunluğun deneyimi gölgelediğini söylüyor.