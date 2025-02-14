Bel fıtığı iş gücü kaybına yol açıyor

Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:55

Güncelleme: 14.02.2025 - 11:55

Bel fıtığı, modern yaşamın en yaygın sağlık sorunlarından biri olarak hem günlük yaşamı hem de iş hayatını olumsuz etkiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Zorlutuna, özellikle gençlerde iş gücü kaybına neden olan hastalıkların başında bel ağrısının geldiğini belirtti.

Lomber disk hernilerinin (bel fıtığı) bel ağrısının başlıca sebeplerinden biri olduğunu vurgulayan Zorlutuna, “45 yaş altındaki bireylerde hastalık nedeniyle çalışılamayan günlerin yüzde 15’inden bel ağrısı sorumludur” dedi.

BEL FITIĞININ İLK BELİRTİLERİ NELER?

Bel fıtığının genellikle bel ağrısı ile başladığını ifade eden Zorlutuna, “Bu ağrı, kişinin bel hareketlerini kısıtlayıcı niteliktedir ve kendiliğinden geçebileceği gibi ilaç tedavisi ve yatak istirahati ile de kontrol altına alınabilir. Ancak ağrıya ek olarak bacak ve ayakta uyuşma, karıncalanma gibi belirtiler varsa, bu sinir sıkışmasının başladığını gösterir” diye konuştu.

Bel Fıtığı Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hastalara yatak istirahati sonrasında kontrollü bir egzersiz programı uygulandığını belirten Zorlutuna, “Özellikle ağır kaldırma, ani eğilip bükülme gibi hareketlerden kaçınılmalıdır. Tedavi sürecinde önce pasif hareketler, ardından kademeli olarak aktif egzersizler önerilir” dedi.

CERRAHİ MÜDAHALE NE ZAMAN GEREKİR?

Bazı durumlarda cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Zorlutuna, “Eğer hastada tam motor kayıp, idrar ve gaita tutamama gibi bulgular varsa ve bu belirtiler ilk 24 saat içinde tespit edilirse acil ameliyat gereklidir. Ayrıca, ilerleyici güç kaybı yaşayan hastalar da mutlaka ameliyat edilmelidir. Bunun dışında, hastanın iş hayatına hızlı dönüş yapması gerekiyorsa cerrahi müdahale bir seçenek olabilir” dedi.

İYİLEŞME SÜRECİ NE KADAR SÜRER?

Bel fıtığı ameliyatlarının artık çok daha hızlı iyileşme süreci sunduğunu belirten Zorlutuna, “Hastalar ameliyattan 2 saat sonra yatak içinde hareket edebilir, 6-8 saat sonra yürüyebilir ve ertesi gün taburcu edilebilir” ifadelerini kullandı.

Bel fıtığından korunmak için düzenli egzersiz, doğru duruş alışkanlığı ve ağır yük taşımaktan kaçınma gibi önlemler büyük önem taşıyor.