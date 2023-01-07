Belçika polisi çok sayıda otel, restoran ve kafeyi dolandıran ‘bedavacı müşteriyi’ arıyor

Yayınlanma: 07.01.2023 - 20:06

Güncelleme: 07.01.2023 - 20:06

Getty Images De Haan bir sahil kenti

Belçika polisi, sahil kenti de Haan’da çok sayıda otel, restoran ve kafede günlerce hesap ödemeden konaklayıp, yiyip içen bir kişiyi arıyor.

Savcılığa göre, yılbaşından önce kente gelen bir kişi, Wenduine kasabadındaki bir sahil oteline yerleşti.

Yaklaşık 1 hafta otelde konaklayan Belçikalı, çalışanlarla oldukça iyi ilişkiler geliştirdi.

Çalışmak için De Haan’a geldiğini ve işe başlamadan önce bir süre tatil yapmak istediğini söyleyen Belçikalı, yılbaşını da otelde geçirdi.

Otele yaklaşık bin euro borçlanan Belçikalı, hesabı ödemeden ortadan kayboldu. Otel çalışanları, odasında yaptıkları aramada, başka otellere ait faturalar buldular.

Belçikalı müşterinin, sahildeki diğer otellerde de benzer şekilde hesap ödemeden konakladığı belirlendi.

Otel yöneticisi Joeri Van Doninck, kamu yayıncısı VRT’ye, “bedavacı müşterinin” sadece otellerle yetinmediğinin ortaya çıktığını anlattı:

“Hiç hesap ödemeden çok sayıda kafe ve restoranda yemek yemiş, hatta bir apartman dairesi bile kiralamış. Ne yaptığını çok iyi biliyor."

Belçikalı otel yöneticisi, bedavacı erkek müşterinin oldukça arkadaş canlısı olduğunu belirterek “Ama faturasını ödemeye gelseydi daha da iyi olurdu" dedi.

Belçika savcılığı, işletmelerin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Polis, zanlıyı arıyor.

Ancak işletme sahipleri, paralarını geri alma konusunda çok da umutlu olmadıklarını söylüyorlar.