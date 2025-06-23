Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin yeni tarzı gündem oldu!

Türkiye kariyerine Beşiktaş'ta başlayan, ardından Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Michy Batshuayi, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla gündeme oturdu. Şu anda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’ta forma giyen 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu, dikkat çeken tarzıyla yeniden konuşulmaya başlandı.

ŞORT GİYDİ, BAŞÖRTÜSÜ TAKTI

Türkiye’de oynadığı dönemde renkli ojeleri ve alışılmışın dışındaki giyim tarzıyla dikkat çeken Batshuayi, bu kez başörtüsü takarak yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Altına beyaz şort giyen yıldız futbolcu, başını örtülü şekilde sokakta dolaştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.





SOSYAL MEDYADA TEPKİ VE DESTEK ALDI

Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, bazı sosyal medya kullanıcıları Batshuayi’nin tarzını desteklerken bazıları ise tepki gösterdi. Renkli kişiliğiyle tanınan futbolcunun bu tarzı, yine tartışma yarattı.