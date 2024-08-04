Belgüzar Korel'le başrolü paylaşacak: Mehmet Günsür yıllar sonra televizyona dönüyor

Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:29

Güncelleme: 04.08.2024 - 09:29

Son olarak "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde rol alan Mehmet Günsür, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Günsür, yeni dizi "Annem Ankara"da Bergüzar Korel ile başrolü paylaşacak.

Bergüzar Korel'in "Zuhal Angigün" karakterini canlandıracağı dizide Mehmet Günsür, Korel'in partneri "Hasan" rolünde izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yönetmenliğini Faruk Teber üstlenirken, senaryosu ise Başak Angigün tarafından yazıldı. Senaryo, Başak Angigün'ün kendi hayat hikayesinden esinlenerek kaleme alındı.

Mehmet Günsür'ün çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan dizi için İtalya'dan Türkiye'ye geleceği öğrenildi. "Annem Ankara" dizisi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.