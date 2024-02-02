Netflix'in yeni yerli filmi: Alperen Duymaz ve Mehmet Günsür başrolde!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:33

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:33

Ay Yapım imzalı Kül filmi yakında Netflix kütüphanesindeki yerini alacak. Başrolleri ile dikkat çeken filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Netflix'in yeni dizisi Kül!

KÜL FİLMİNİN KONUSU NE?

Kül, gizemli bir marangoza aşık olmasıyla kendisini türlü çatışmaların içinde bulan zengin ve evli bir kadının hayatına odaklanıyor. Evli varlıklı bir kadının hayatı, basılmamış bir romanı okumaya başlamasıyla bambaşka bir hal alır. Romanın sahibinin peşine düşen kadın, kendisini tehlikeli bir yasak aşkın içerisinde bulur.

KÜL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kül filminin oyuncuları arasınta Alperen Duymaz, Funda Eryiğit, Gökçe Ayüboğlu, Mehmet Günssür ve Ulas Tuzak gibi isimler bulunuyor.

KÜL FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kül filminin 9 Şubat tarihinde Netflix kütüphanesindeki yerini alması bekleniyor.