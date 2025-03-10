Belirli bölgelere yerleşenlere para veren ülkeler

Yayınlanma: 10.03.2025 - 11:05

Güncelleme: 10.03.2025 - 11:05

Dünya genelinde bazı ülkeler, kırsal bölgelerdeki nüfus azalmasını önlemek ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla taşınanlara maddi teşvikler sunuyor. Özellikle göç veren kasabalar ve küçük şehirler, yeni sakinler çekmek için cazip fırsatlar sunarak hem ekonomiyi canlandırmayı hem de nüfusu artırmayı hedefliyor.

1. İtalya – Küçük Kasabalara Taşınanlara Teşvikler

İtalya’nın birçok küçük kasabası, yaşlanan nüfus ve göç nedeniyle terk edilme riskiyle karşı karşıya. Bu durumu tersine çevirmek için bazı bölgeler yeni yerleşenlere nakit para, düşük fiyatlı evler veya vergi avantajları sunuyor.

Molise Bölgesi: Buraya taşınanlara ayda 700 Euro (toplamda 3 yıl boyunca 25.000 Euro) destek veriliyor. Ancak, küçük bir iş kurma şartı bulunuyor.

Sicilya – Sambuca Kasabası: Tarihi Sambuca kasabasında 1 Euro’ya ev satın almak mümkün. Ancak satın alınan evin restore edilmesi gerekiyor.

Calabria Bölgesi: 40 yaş altındaki bireyler veya aileler buraya taşınırsa, aylık 1.000 Euro’ya kadar destek alabiliyor.

2. İspanya – Kırsal Alanlara Göç Edenlere Destek

İspanya'da, özellikle nüfusun azaldığı kırsal bölgelerde, yerleşenlere teşvikler sunuluyor.

Ponga (Asturias): 3.000 Euro'ya kadar taşınma teşviki sağlanıyor. Ayrıca, çocuklu aileler için ek destekler de mevcut.

Rubia (Galicia): Buraya taşınanlara aylık 100-150 Euro arası destek veriliyor.

Griegos (Teruel): Yeni yerleşen ailelere hem iş fırsatları hem de ilk üç ay ücretsiz konaklama sunuluyor.

3. Japonya – Kırsal Bölgelere Göç Edenlere Para ve Ev Teşviki

Japonya'da, Tokyo gibi büyük şehirlerin aşırı kalabalıklaşmasını önlemek amacıyla, bazı kırsal bölgeler taşınanlara maddi destek sunuyor.

Tokyo’dan ayrılanlara 7.000 Dolar destek: Japon hükümeti, kalabalık şehirleri rahatlatmak için Tokyo’dan kırsal bölgelere taşınanlara 1 milyon yen (yaklaşık 7.000 dolar) teşvik veriyor.

Takasaki – Ücretsiz Ev Fırsatı: Nüfusun azaldığı bölgelerde, yeni gelenlere çok düşük fiyatlarla veya ücretsiz evler sunuluyor.

4. Kanada – Göçmen ve Yeni Yerleşen Destekleri

Kanada, hem göçmenleri hem de belirli bölgelere yerleşmek isteyenleri teşvik eden programlar sunuyor.

New Brunswick ve Nova Scotia: Çalışma izniyle gelenlere yerleşim desteği sağlanıyor.

Saskatchewan – Girişimcilere Destek: İş kurmak isteyenler için 60.000 CAD’a kadar teşvik mevcut.

Yukon Topluluk Teşvikleri: Bu bölgeye taşınanlara çalışma izni ve maddi destek veriliyor.

5. Portekiz – Azor Adaları ve İç Bölgelere Taşınanlara Avantajlar

Portekiz, özellikle iç kesimlerdeki ve Azor Adaları’ndaki nüfus azalmasını önlemek için yeni yerleşenlere avantajlar sunuyor.

Golden Visa Programı: Kırsal bölgelerde yatırım yaparak 5 yıl içinde vatandaşlık hakkı elde edilebiliyor.

Azor Adaları – İş ve Konut Destekleri: Bu bölgelerde girişimcilere maddi teşvikler ve düşük faizli krediler sağlanıyor.

6. Yunanistan – Adalara ve Küçük Kasabalara Yerleşenlere Teşvik

Yunanistan’da nüfusun azaldığı küçük adalara taşınanlara ev desteği ve maaş teşvikleri sunuluyor.

Antikythera Adası: Buraya taşınan yeni sakinlere 500 Euro aylık maaş, arazi ve ev teşviki veriliyor.