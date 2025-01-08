Belirtileri anlamak hayat kurtarıyor: 50 yaş altında bağırsak kanseri riskine dikkat!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 16:30

Güncelleme: 08.01.2025 - 16:30

Bağırsak kanseri, dünya genelinde ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Amerikan Kanser Derneği’nin yayımladığı son rapora göre, bu hastalık artık 50 yaş altındaki bireylerde daha sık görülüyor. Vakaların artışındaki nedenler hâlâ araştırılırken, uzmanlar erken teşhisin önemine dikkat çekiyor.

BAĞIRSAK KANSERİNİ ERKEN TEŞHİS ETME YOLLARI

Uzmanlar, bağırsak kanserinin erken evrelerinde ortaya çıkabilecek şu belirtilere dikkat çekiyor:

Dışkıda Kan: Bağırsak kanserinin en yaygın erken belirtilerinden biri dışkıda görülen kanamadır. Bu durum, genellikle basur gibi başka rahatsızlıklarla karıştırılabilir.

Bağırsak kanserinin en yaygın erken belirtilerinden biri dışkıda görülen kanamadır. Bu durum, genellikle basur gibi başka rahatsızlıklarla karıştırılabilir. Karın Ağrısı ve Şişkinlik: Sürekli karın ağrısı veya yemeklerden sonra şişkinlik hissi bağırsaklarda bir problem olduğunun işareti olabilir.

Sürekli karın ağrısı veya yemeklerden sonra şişkinlik hissi bağırsaklarda bir problem olduğunun işareti olabilir. İshal veya Kabızlık: Bağırsak alışkanlıklarındaki ani değişiklikler, özellikle uzun süreli ishal veya kabızlık, dikkate alınması gereken bir belirtidir.

Bağırsak alışkanlıklarındaki ani değişiklikler, özellikle uzun süreli ishal veya kabızlık, dikkate alınması gereken bir belirtidir. Kilo Kaybı: Nedensiz kilo kaybı ve iştah azalması, bağırsak kanserinin erken belirtileri arasında yer alır.

Nedensiz kilo kaybı ve iştah azalması, bağırsak kanserinin erken belirtileri arasında yer alır. Yorgunluk ve Halsizlik: Sürekli yorgunluk, vücudun kansere karşı verdiği mücadeleyi yansıtabilir.

BAĞIRSAK KANSERİ VAKALARI NEDEN ARTTI?

50 yaş altındaki bireylerde bağırsak kanseri vakalarının artışı, bilim insanlarını şaşırtıyor. Bu durumun nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, aşağıdaki faktörlerin rol oynadığı düşünülüyor:

Beslenme Alışkanlıkları: İşlenmiş gıda ve düşük lifli diyetlerin bağırsak kanseri riskini artırabileceği belirtiliyor.

İşlenmiş gıda ve düşük lifli diyetlerin bağırsak kanseri riskini artırabileceği belirtiliyor. Genetik Faktörler: Ailede bağırsak kanseri öyküsü olan bireylerin risk altında olduğu biliniyor.

Ailede bağırsak kanseri öyküsü olan bireylerin risk altında olduğu biliniyor. Sedanter Yaşam Tarzı: Yetersiz fiziksel aktivite ve aşırı kilo, bağırsak kanseri riskini artıran diğer etmenler arasında yer alıyor.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Bağırsak kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi şansı yüksek bir hastalıktır. Uzmanlar, özellikle risk grubundaki bireylerin düzenli tarama testleri yaptırmasını öneriyor. Kolonoskopi gibi tarama yöntemleri, bağırsak kanserini erken evrede yakalayarak tedavi sürecini kolaylaştırabilir.