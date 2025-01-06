Araştırma: Karıncalar, insanlardan daha fazla 'grup zekasına' sahip

Yayınlanma: 06.01.2025 - 10:27

Güncelleme: 06.01.2025 - 10:27

Araştırma ekibinin başındaki Profesör Ofer Feinerman, çalışmanın, insanların bilişsel yeteneklerinin, bireysel olarak çalışırken karıncalara üstünlük sağladığını gösterdiğini söyledi. Ancak, karıncalar güçlerini birleştirip gruplar oluşturduklarında, birlikte çalışan insan gruplarını yendiler.

Karıncalara ve insanlara piyano yerine, üç odaya bölünmüş ve iki dar yarıkla birbirine bağlanmış dikdörtgen bir alan boyunca manevra yapmaları gereken T şeklinde büyük bir nesne verildi.

Araştırmacılar, biri karınca boyutunda diğeri insan boyutunda olmak üzere iki labirent seti oluşturdu.

İnsanlar, “Paratrechina longicornis” olarak bilinen siyah karıncalara karşı yarıştılar.

Karıncalar labirent mücadelesini üç kombinasyonda ele aldı: bağımsız olarak, yaklaşık yedi kişilik küçük bir grup halinde ve daha sonra yaklaşık 80 kişilik büyük bir grup halinde.

İnsanlar ise görevi üç paralel kombinasyonda ele aldı: tek başlarına, altı ila dokuz kişilik küçük bir grupta ve 26 kişilik büyük bir grupta. Karşılaştırmayı mümkün olduğunca anlamlı kılmak için, insan gruplarının bazılarına konuşma veya jestlerle iletişim kurmaktan kaçınmaları, hatta ağızlarını ve gözlerini gizlemek için cerrahi maskeler ve güneş gözlükleri takmaları talimatı verildi.

Çalışmada insanlara, karıncaların davranışını taklit edecek şekilde, manevra yapmaları gereken yükü yalnızca tutacaklarla tutmaları söylendi. Kollar, deneme boyunca her bir kişi tarafından uygulanan çekme kuvvetini ölçmüştür.

Araştırmacılar deneyi her bir kombinasyon için defalarca tekrarladı. Daha sonra bilgisayar simülasyonları ve çeşitli fizik modelleri kullanarak videoları ve verileri analiz ettiler.

Araştırmacılar, insanların tek başlarına grup halinde olduğundan daha iyi çalıştıklarını tespit etti. Karıncalar için ise durum tam tersiydi. Araştırmacılar, karınca gruplarının “hesaplı ve stratejik bir şekilde” işbirliği yaptığını ve “hataları tekrarlamaktan kaçınmak için belirli bir hareket yönünde ısrar etmelerine yardımcı olan kolektif hafıza sergilediklerini” söyledi.

İnsanlar gruplar halinde hareket ederken performanslarını önemli ölçüde artıramadılar. Dahası, grup üyeleri arasındaki iletişim karıncalarınkine benzeyecek şekilde kısıtlandığında, performansları daha da düştü.

Prof. Ofer Feinerman, “Bir karınca kolonisi aslında bir ailedir. Ortak bir çıkarları vardır. İşbirliğinin rekabetten çok daha ağır bastığı, sıkı sıkıya örülmüş bir toplum oluştururlar” ifadelerini kullandı.