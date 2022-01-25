Bella Hadid röportajda itiraf etti: 'Kendimi kontrol edemeyince...'

25 Ocak 2022 Salı, 00:00

Ünlü model Bella Hadid, ruhsal olarak inişler ve çıkışlar yaşadığını, zaman zaman kendisini tükenmiş hissettiğini söyleyerek Instagram'da ağlarken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı. Hadid, daha önce de, şiddetli depresyon ve kaygı bozukluğu ile mücadele ettiğinden bahsetmişti.

Bella Hadid, son olarak InStyle’a verdiği röportajda yeni açıklamalarda bulundu.

"ÖYLE BİR NOKTAYA GELDİ Kİ..."

25 yaşındaki model, altı ay önce alkol almayı bıraktığını söyledi:

“İçme konusunda üzerime düşeni yaptım. Alkolü seviyordum ve öyle bir noktaya geldi ki ben bile kendimi kontrol edemediğimi hissettiğim geceler yaşamaya başladım.”

Sözcü'nün aktardığı habere göre; Hadid, bir doktorun alkolün beyin üzerindeki etkilerini ortaya çıkaran taramalarını göstermesinin ardından bir bardak daha almanın çok daha zor hale geldiğini ve geleceği için ayık kalmayı planladığını açıkladı:

“Artık içme ihtiyacı hissetmiyorum çünkü sabahın 3’ünde, beş yıl önce liseden mezun olurken söylediğim bir şeyi düşünerek korkunç bir endişeyle uyandığımda beni nasıl etkileyeceğini biliyorum.”