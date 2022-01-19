Bella Hadid, 'depresyon' fotoğraflarını savundu: 'Gerçeğim hakkında konuşabilmek iyi geldi'

19 Ocak 2022 Çarşamba, 16:41

Ünlü model Bella Hadid, ruhsal olarak inişler ve çıkışlar yaşadığını, zaman zaman kendisini tükenmiş hissettiğini söyleyerek Instagram'da ağlarken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı. Hadid, daha önce de, şiddetli depresyon ve kaygı bozukluğu ile mücadele ettiğinden bahsetmişti.

Son olarak Wall Street Journal'ın My Monday Morning köşesine konuşan 25 yaşındaki manken Kasım 2021'de ağladığı fotoğraflarını paylaşması hakkında konuştu.

"O GÖNDERİLER 'DAHA AZ YALNIZ' HİSSETMEMİ SAĞLADI"

Dünyanın en başarılı modellerinden biri olan Hadid, "O gönderi daha az yalnız hissetmemi sağladı çünkü çok fazla kişi bana ulaşarak 'Ben de öyle hissediyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Amerikalı model, "Böyle hisseden herhangi birinin bunun normal olduğunu bilmesini sağlamak için (bu fotoğrafları yayımladım)" dedi.

"Instagram'daki şeyler çok güzel görünse de nihayetinde hepimizin kumaşı aynı."

"Gerçeğim hakkında konuşabilmenin benim için hakikaten iyi olduğunu hissettim ve bir noktada artık hoş fotoğraflar paylaşamıyordum. Bunu atlatmıştım."

Hadid ayrıca bu tür fotoğrafların kamuoyunun Instagram'da istediği şeyler olup olmadığından emin olmadığını açıkladı ve "sorun değil" dedi.

Model şöyle ekledi:

"Sonsuza kadar Instagram'da olmak zorunda değilim. Gerçeğin yeni gerçek olduğunu hissediyorum ve benim için önemli olan da bu."

Mevcut akıl sağlığına da değinen Hadid şunları söyledi:

"Günlerim iyi geçiyor. Bugün iyi bir gün."

Hadid şu açıklamada bulundu:

"Bilinç bulanıklığı daha iyiye gidiyor, deprasyonda hissetmiyorum. Genelde olduğu kadar çok kaygı duymuyorum. Ama yarın uyandığımda tam tersi olabilirim. Bu yüzden çok bunalıyorum."

Hadid, kasımdaki gönderisinde kaygı, depresyon ve tükenmişlikle başa çıkmanın birkaç yıldır "her gün, her gece" gerçekliği olduğunu açıklamıştı. Versace'nin ilham perisi geçmişte de kaygı ve depresyonla mücadelesini ele almıştı. Hadid, 2019'da profesyonel başarısını akıl sağlığı durumuyla uzlaştırmanın zor olduğunu ifade etmişti.

O dönem Vogue Moda Festivali'nde konuşan Hadid şöyle açıklamıştı:

"Bu inanılmaz hayatı yaşayabildiğim, elimdeki fırsatlara sahip olduğum ancak bir şekilde yine de depresyonda olduğum için kendimi suçlu hissediyorum. Bu hiç mantıklı değil."