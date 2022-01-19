Bella Hadid, 'depresyon' fotoğraflarını savundu: 'Gerçeğim hakkında konuşabilmek iyi geldi'
Dünyanın en çok kazanan mankenlerinden 25 yaşındaki Bella Hadid, kasım ayında yaptığı paylaşımda, "Zorluk yaşayan herkes için söylüyorum lütfen şunu unutmayın. Bazen duymanız gereken tek şey yalnız olmadığınızdır" diyerek, ağladığı fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmış, dünya basınında gündem olmuştu. Hadid, son olarak 'depresyon' fotoğraflarını savundu.
Ünlü model Bella Hadid, ruhsal olarak inişler ve çıkışlar yaşadığını, zaman zaman kendisini tükenmiş hissettiğini söyleyerek Instagram'da ağlarken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı. Hadid, daha önce de, şiddetli depresyon ve kaygı bozukluğu ile mücadele ettiğinden bahsetmişti.
Son olarak Wall Street Journal'ın My Monday Morning köşesine konuşan 25 yaşındaki manken Kasım 2021'de ağladığı fotoğraflarını paylaşması hakkında konuştu.
"O GÖNDERİLER 'DAHA AZ YALNIZ' HİSSETMEMİ SAĞLADI"
Dünyanın en başarılı modellerinden biri olan Hadid, "O gönderi daha az yalnız hissetmemi sağladı çünkü çok fazla kişi bana ulaşarak 'Ben de öyle hissediyorum' dedi" ifadelerini kullandı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Amerikalı model, "Böyle hisseden herhangi birinin bunun normal olduğunu bilmesini sağlamak için (bu fotoğrafları yayımladım)" dedi.
"Instagram'daki şeyler çok güzel görünse de nihayetinde hepimizin kumaşı aynı."
"Gerçeğim hakkında konuşabilmenin benim için hakikaten iyi olduğunu hissettim ve bir noktada artık hoş fotoğraflar paylaşamıyordum. Bunu atlatmıştım."
Hadid ayrıca bu tür fotoğrafların kamuoyunun Instagram'da istediği şeyler olup olmadığından emin olmadığını açıkladı ve "sorun değil" dedi.
Model şöyle ekledi:
"Sonsuza kadar Instagram'da olmak zorunda değilim. Gerçeğin yeni gerçek olduğunu hissediyorum ve benim için önemli olan da bu."
Mevcut akıl sağlığına da değinen Hadid şunları söyledi:
"Günlerim iyi geçiyor. Bugün iyi bir gün."
Hadid şu açıklamada bulundu:
"Bilinç bulanıklığı daha iyiye gidiyor, deprasyonda hissetmiyorum. Genelde olduğu kadar çok kaygı duymuyorum. Ama yarın uyandığımda tam tersi olabilirim. Bu yüzden çok bunalıyorum."
Hadid, kasımdaki gönderisinde kaygı, depresyon ve tükenmişlikle başa çıkmanın birkaç yıldır "her gün, her gece" gerçekliği olduğunu açıklamıştı. Versace'nin ilham perisi geçmişte de kaygı ve depresyonla mücadelesini ele almıştı. Hadid, 2019'da profesyonel başarısını akıl sağlığı durumuyla uzlaştırmanın zor olduğunu ifade etmişti.
O dönem Vogue Moda Festivali'nde konuşan Hadid şöyle açıklamıştı:
"Bu inanılmaz hayatı yaşayabildiğim, elimdeki fırsatlara sahip olduğum ancak bir şekilde yine de depresyonda olduğum için kendimi suçlu hissediyorum. Bu hiç mantıklı değil."
Video Haberler
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
En Çok Okunan Haberler
- Bir ilde daha zam: Öğrenciler etkilenmeyecek
- 2021, en sıcak 7 yıldan biri olarak kayıtlara geçti
- AYM üyesine yeni görev
- Tüfekle vurulmuş halde erkek cesedi bulundu
- Fenerbahçe'den ayrılan Pereira için flaş iddia!
- Ünlü yatırımcıdan TL yorumu
- HES kodu yüklenebilen, 'altın kaplama' iPhone 13 satışta
- 'Tanıdığım en kötü teknik direktör' demişti!
- AYM'ye yeni üye
- CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı özrü!