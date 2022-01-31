Bella Hadid: 'Ya susup ağlayacaktım ya da gidecektim'
Özellikle Filistin- İsrail sorununda ve ırkçılıkla mücadele konusunda sözünü esirgemeyen, Instagram hesabında ağladığı fotoğraflarını paylaşarak ve yaşadığı psikolojik sorunları anlatarak sık sık gündeme gelen ünlü model Bella Hadid, bu kez ailesinin ve yetiştiği çevrenin şimdiki ilişkilerini nasıl etkilediğini anlattı. Hadid, "Ya susup ağlayacaktım ya da gidecektim" dedi.
Dünyanın en ünlü modellerinden Bella Hadid, VS Voices
podcastinde samimi açıklamalarda bulundu. Hadid, "İlişkilerimde, ailemde
ya da işte adı her neyse, etrafımda sürekli düşüncelerimin onlarınkinden daha
önemsiz olduğunu söyleyen erkeklerle büyüdüm" dedi.
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; kendini
savunamaması ve sesinin duyuramamasının sonraki ilişkilerini de etkilediğini
söyleyen 25 yaşındaki Hadid, "Ya susup ağlayacaktım ya da tepki gösterip
gidecektim" dedi.
KENDİSİ İSTİSMAR EDENLERİN YANINA DÖNDÜ
Sürekli olarak kendisini istismar eden kadın ve erkeklerin
yanına döndüğünü anlatan ve cinsel, fiziksel ve duygusal açıdan sınırları
kaldırıp attığını söyleyen Hadid, zamanla bu durumun işi için de geçerli
olduğunu ve işine inanılmaz ölçüde odaklandığını, işiyle insanları memnun eden
biri olduğunu belirtti.
Ancak terapi, meditasyon ve sosyal medyadan uzak kalmanın
kendisine yardımcı olduğunun altını çizen Hadid artık erkeklerle ve aile
bireyleriyle olan ilişkilerinde kendi sesini daha iyi duyurabildiğinden emin.
TV yıldızı annesi Yolanda, kendisi gibi model olan ablası
Gigi, erkek kardeşi Anwar ve emlak zengini babası Mohamed Hadid nedeniyle de
her daim göz önünde olan Bella Hadid bilinen en çalkantılı ilişkisini sanatçı
The Weeknd ile yaşadı.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Benzine ve motorine büyük zam!
- Oğuzhan Uğur elektrik faturasına isyan etti
- Cüneyt Arkın: Eşcinsel bir karakteri oynamam
- Konya'da korkutan deprem
- İkinci el otomobil piyasasına dolar darbesi
- Metaverse'te üç erkek, bir kadını taciz etti
- Varlık Fonu Türk Telekom'u mu fonlayacak?
- Erdoğan'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Hande Doğandemir: 'Cardi B kafayı bana taktı'