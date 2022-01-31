Bella Hadid: 'Ya susup ağlayacaktım ya da gidecektim'

31 Ocak 2022 Pazartesi, 12:05

Dünyanın en ünlü modellerinden Bella Hadid, VS Voices podcastinde samimi açıklamalarda bulundu. Hadid, "İlişkilerimde, ailemde ya da işte adı her neyse, etrafımda sürekli düşüncelerimin onlarınkinden daha önemsiz olduğunu söyleyen erkeklerle büyüdüm" dedi.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; kendini savunamaması ve sesinin duyuramamasının sonraki ilişkilerini de etkilediğini söyleyen 25 yaşındaki Hadid, "Ya susup ağlayacaktım ya da tepki gösterip gidecektim" dedi.

KENDİSİ İSTİSMAR EDENLERİN YANINA DÖNDÜ

Sürekli olarak kendisini istismar eden kadın ve erkeklerin yanına döndüğünü anlatan ve cinsel, fiziksel ve duygusal açıdan sınırları kaldırıp attığını söyleyen Hadid, zamanla bu durumun işi için de geçerli olduğunu ve işine inanılmaz ölçüde odaklandığını, işiyle insanları memnun eden biri olduğunu belirtti.

Ancak terapi, meditasyon ve sosyal medyadan uzak kalmanın kendisine yardımcı olduğunun altını çizen Hadid artık erkeklerle ve aile bireyleriyle olan ilişkilerinde kendi sesini daha iyi duyurabildiğinden emin.

TV yıldızı annesi Yolanda, kendisi gibi model olan ablası Gigi, erkek kardeşi Anwar ve emlak zengini babası Mohamed Hadid nedeniyle de her daim göz önünde olan Bella Hadid bilinen en çalkantılı ilişkisini sanatçı The Weeknd ile yaşadı.