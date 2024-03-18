Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid umre'ye gitti

Filistin asıllı Bella ve Gigi Hadid'in 24 yaşındaki erkek kardeşi Anwar Hadid, umreye gitti. Duygularından bahseden Anwar "Allah'ın emri. Bu anlar için sonsuza kadar minnettarım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:17
Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid umre'ye gitti
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Dua Lipa ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Filistin asıllı Bella ve Gigi Hadid'in kardeşi Anwar Hadid, umreye gitti.


Hz. Muhammed'in doğduğu Suudi Arabistan topraklarına yaptığı ziyaretten kareleri Instagram hesabından yayınlayarak duygularından bahseden 24 yaşındaki Anwar Hadid, "Allah'ın emrinde. Bu anlar için sonsuz minnettarım. Şimdi eve geri dönüş" ifadelerini kullandı.


Anwar Hadid'in, o fotoğraflarına 2000'de boşanan annesi Hollandalı model Yolanda Hadid ile babası Mohamed Hadid'den de yorum geldi.

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