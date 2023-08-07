Yayınlanma: 07.08.2023 - 11:24

Güncelleme: 07.08.2023 - 11:24

Bella Hadid bir süredir Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Bella Hadid hastalığı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tedavi sürecinden bahsetti. Bella Hadid'in hastalığı bu paylaşımla yeniden gündeme geldi. Peki, Lyme hastalığı nedir? Bella Hadid'in hastalığı Lyme'nin belirtileri nedir? Lyme hastalığının tedavisi var mı? İşte Lyme hastalığının belirtileri...

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, bir süredir Lyme hastalığı tedavisi görüyor. Ünlü modelin sosyal medyadaki son paylaşımıyla hastalığı yeniden gündeme geldi.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığına Borrelia burdorferi bakterisi neden olur ve enfekte kenelerin ısırması sonucu bulaşır. Bulaşma, enfekte İxodes cinsi kenelerin yetişkin veya olgunlaşmamış formlarının insanı ısırmaları sonucu oluşur. İnsan enfeksiyonlarının çoğu olgunlaşmamış keneler tarafından ısırılmayla meydana gelir. Lyme hastalığı kişiden kişiye temas, öpüşme veya cinsel ilişkiyle bulaşmaz.

LYME HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Kene ısırmasından 3-30 gün sonra aşağıdaki belirtiler görülür:

Yorgunluk, titreme, ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları ve lenf bezlerinde şişme görülür.

Eritema migrans (EM) denilen “ boğa gözü” görünümünde, genişleyen bir halka şeklinde kırmızı bir döküntü görülür. Enfekte kişilerin % 70’ inde görülür ve kene ısırığının olduğu yerde 3-30 gün içinde (ortalama 7 günde) başlar.

Bazı kişilerde kene ısırığının olduğu yerde 1-2 gün içerisinde kaybolan küçük yumru veya kızarıklık olabilir. Bu lyme hastalığının belirtisi değildir.

Hasta bu aşamada tedavi edilmezse haftalar içerisinde enfeksiyon vücudun diğer bölgelerine yayılabilir ve aşağıdaki belirtiler oluşur:

Vücudun diğer alanlarında ek EM lezyonları,

Yüz paralizisi (yüzün birinde veya her iki tarafta kas tonusu kaybı),

Beyin zarı iltihabı nedeniyle şiddetli baş ağrısı ve ense sertliği,

Büyük eklemlerde ağrı ve şişlik,

Kalp çarpıntısı ve baş dönmesi,

Bu belirtilerin birçoğu tedavi olmadan da haftalar veya aylar içerisinde ortadan kalkmaktadır. Ancak tedavi edilmemiş kişilerde aylar ve yıllar içerisinde ilave komplikasyonlar gelişebilir.

LYME HASTALIĞI TEDAVİSİ

Lyme hastalığı tedavisi evresine göre değişiklik gösterir. Eğer hastalık ilk evrede ise antibiyotik tedavisi uygulanır. Ancak ileri evrelerde hastalığın etki alanı daha fazla olduğundan farklı antibiyotikler ve Nonsteroidik Anti-Enflamatuar ilaçlar kullanılır. Hastalığın 3.evresinde ise artan kalp ve eklem şikayetlerini önlemek için antibiyotik ve diğer tedavi yöntemleri tercih edilir.