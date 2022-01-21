Bella ve Gigi Hadid'in acı günü
Dünyaca ünlü model kardeşler Bella ve Gigi Hadid halalarını kaybetti. Hadid kardeşlerin halası Ghada, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hadid ailesi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.
Moda dünyasının ünlü kardeşleri Gigi, Bella ve Anwar Hadid, hala acısıyla sarsıldı. Hadid ailesinin hayatta kalan az sayıdaki büyüğünden biri olan Ghada, koronavirüse yakalandıktan sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Ghada'nın ölümünü kardeşi Mohamed Hadid başta olmak üzere Bella Hadid ve annesi Yolanda Hadid sosyal medya hesaplarından duyurdu.
NTV'nin aktardığı habere göre Mohamed Hadid, ablasının koronavirüsün yol açtığı zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü, ardından da kalp krizi geçirerek hayata veda ettiğini belirtti.
"TANRI CENNETİNİN KAPILARINI ARDINA KADAR AÇSIN"
Ghada Hadid'in bir çocukluk fotoğrafına Instagram sayfasında yer veren Hadid, mesajına "Güzel ablam öldü." sözleriyle başladı.
Mohamed Hadid, daha sonra "Tanrı cennetinin kapılarını ardına kadar açsın. Ghada sen cennette en güzel Filistinliler, annemiz, babamız ve sevgili kuzenimiz Zuhair ile birlikte olacaksın" ifadelerini kullandı.
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