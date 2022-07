Ben Affleck Kimdir? Ben Affleck kaç yaşında? Ben Affleck daha önce evlendi mi?

1981 The Dark End of the Street Sokaktaki çocuk

1984 The Voyage of the Mimi C.T. Granville TV Dizisi

1987 Hands of a Stranger Billy Hearn Televizyon filmi

1988 The Second Voyage of the Mimi C.T. Granville TV dizisi

1991 Almost Home Kevin Johnson

1991 Daddy Ben Watson TV dizisi

1992 Okul Bağları Chesty Smith

1992 Buffy the Vampire Slayer 10. basketbol oyuncusu

1993 Dazed and Confused Fred O'Bannion

1993 Against the Grain Joe Willie Clemons Tv dizisi; 8 bölüm

1995 Aylak Fareler Shannon Hamilton

1996 Glory Daze Jack

1997 Chasing Amy Holden McNeil

1997 Going All the Way Tom 'Gunner' Casselman

1997 Can Dostum Chuckie Sullivan

1998 Aşık Shakespeare Ned Alleyn

1999 Dogma Bartleby

1999 Forces of Nature Ben Holmes

200 Cigarettes Bartender

2000 Bounce Buddy Amaral

2001 Sessiz ve Derinden Holden McNeil

2001 Daddy and Them Lawrence Bowen

2002 En Büyük Korku Jack Ryan

2002 Çarpışma Gavin Banek

2002 The Third Wheel Michael

2002 Push, Nevada (senarist)

2003 Korkusuz Matt Murdock/Daredevil

2004 Surviving Christmas Drew Latham

2005 Elektra Matt Murdock/Daredevil (sadece yönetmen kurgusunda)

2006 Clerks II Gawking Guy

2007 Kızımı Kurtarın Yazar, yapımcı ve yönetmen

2009 Erkekler ne Söyler Kadınlar ne Anlar Neil

2009 State of Play Stephen Collins

2009 Extract Dean

2010 Şirketin Adamları Bobby Walker

2012 Argo Tony Mendez Ayrıca yönetmen ve yapımcı

2012 To the Wonder Neil

2013 Büyük Kumar Ivan Block

2014 Kayıp Kız Nick Dunne

2016 Batman ve Superman: Adaletin Şafağı Bruce Wayne/Batman Oyuncu

2017 Justice League: Adalet Birliği Bruce Wayne/Batman Ayrıca yönetici yapımcı

2019 Triple Frontier Tom 'Redfly' Davis

2019 Jay and Silent Bob Reboot Holden McNeil cameo

2020 The Last Thing He Wanted Treat Morrison

2020 The Way Back Jack Cunningham

2021 Zack Snyder's Justice League Bruce Wayne/Batman Ayrıca yönetici yapımcı

2021 Deep Water Vic Van Allen Yapım sonrası