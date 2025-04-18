Ben Affleck’ten boşandığı eşi Jennifer Lopez’e övgü

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, dostane bir şekilde yollarını ayırdı. Affleck, boşanma sonrası Lopez için “Muazzam bir insan, çocuklarıma çok iyi davranıyor” diyerek eski eşine övgü dolu sözler söyledi.

Ben Affleck’ten boşandığı eşi Jennifer Lopez’e övgü
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 11:57

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in boşanma gerekçesinin “şiddetli geçimsizlik” olduğu belirtildi. Çift arasında herhangi bir mal paylaşımı ya da nafaka talebi ise gündeme gelmedi.

Yaklaşık 20 hafta süren boşanma sürecinin ardından yollarını resmen ayıran Lopez ve Affleck’in dostane ilişkisi sürüyor. Affleck, The Accountant 2 filminin galasında yaptığı açıklamada, eski eşi Jennifer Lopez’i “olağanüstü biri” olarak tanımladı.

“MEDYA OLUMSUZLUK ARIYOR”

Entertainment Tonight’a konuşan ünlü oyuncu, medyanın olumsuz haberler üretmek için fırsat kolladığını belirtti. Affleck, “Jennifer Lopez muazzam bir insan. Çocuklarıma çok iyi davranıyor” diyerek eski eşine olan saygısını dile getirdi.

Lopez’in kendisi için hâlâ çok önemli biri olduğunu vurgulayan Affleck, “Jennifer, saygı duyduğum ve minnettar olduğum biri” ifadelerini kullandı.

ESKİ PARTNERLERLE DOSTANE BAĞ

52 yaşındaki Hollywood yıldızı, geçmişteki ilişkilerine dair olumlu yaklaşımıyla da dikkat çekiyor. Daha önceki eşi Jennifer Garner hakkında da konuşan Affleck, “Biz, iki iyi arkadaş olmaya devam edeceğiz” demişti.


Etiketler: #Ben Affleck #Jennifer Lopez

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