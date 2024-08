Yayınlanma: 21.08.2024 - 11:07

Güncelleme: 21.08.2024 - 11:07

Jennifer Lopez ve eşi Ben Affleck ile ilgili ortaya atılan boşanma iddialarının ardından Lopez'in yaşamı merak edildi. Peki, Jennifer Lopez kim, kaç yaşında, nereli? Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşanıyor mu?

JENNIFER LOPEZ KİM?

Jennifer Lynn Affleck 24 Temmuz 1969 tarihinde New York'da doğdu.

Gösteri dünyasına katılmaya 1986'da oynadığı My Little Girl filminde aldığı küçük bir rolden sonra karar verdi. Lopez 1993'te oyuncu olmaya karar verinceye kadar kaldığı In Living Color'da Fly Girl dansçısı olarak 1991'de ilk büyük işini elde etti. Lopez'in ilk başrol filmi 1997'de oynadığı Selena adlı biyografik bir film. Gelecek yılda Lopez Out of Sight filmiyle 1 milyon $ üzerinde kazanan ilk Latin oyuncusu oldu. 1999'da ilk stüdyo albümü On the 6'le müzik kariyerine giriş yaptı.

2001'de ikinci stüdyo albümü J. Lo ve filmi The Wedding Planner'ın aynı anda yayımlanmasıyla Lopez aynı haftada albümü ve filmi 1 numaralı olan ilk kişi oldu. 2002'deki remix albümü J to tha L–O! The Remixes tarihte ilk kez US Billboard 200'e 1 numaradan giriş yaparken 2007'deki beşinci stüdyo albümü Como Ama una Mujer Amerika'daki İspanyolca bir albüm için ilk haftada en yüksek satış rakamlarına sahip oldu.

This Is Me... Then üçüncü stüdyo albümünde ona esin kaynağı olan Ben Affleck ile ikinci kocası Chris Judd ile evliyken ilişkisi oldu. Lopez uzun süredir arkadaşı olan Marc Anthony ile 2004'te evlendi ve 2008 yılında Emme ve Maximilian adlı ikizleri dünyaya geldi.

"Ain't It Funny (Murder Remix)" şarkısı 2000'li yılların en popüler 2. şarkısı, en iyi 2. pop şarkısı ve en iyi 3. R&B şarkısı seçildi. 2010 yılında Dünya Müzik Ödülleri'nde sanata üstün katkılarından dolayı efsane ödülünü kazandı. 2013 yılında müziğe katkılarından dolayı Hollywood Bulvarı'ndaki Şöhret Yolu'nda 2500. yıldıza sahip oldu.

JENNIFER LOPEZ VE BEN AFFLECK BOŞANIYOR MU?

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırarak boşanıyor. BBC’nin eriştiği belgelere göre ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Salı günü Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.