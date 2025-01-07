20 yıl sonra evlenmişlerdi... Jennifer Lopez ve Ben Affleck resmen boşandı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 10:00

Güncelleme: 07.01.2025 - 10:00

Hollywood'un gözde çiftlerinden Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2 yıllık evliliklerini resmen sonlandırdı. Yıllar sonra aşklarına ikinci bir şans vererek 2022’de evlenen çift, boşanma kararı alarak hayranlarını şaşırttı.

20 YIL SONRA YENİDEN BAŞLAYAN HİKAYE

Lopez ve Affleck, 2000'li yıllarda "Bennifer" adıyla anılıyor ve büyük bir hayran kitlesine sahip oluyordu. Ancak çift, 20 yıl önce ani bir ayrılıkla yollarını ayırmıştı.







Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikili, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle evlenmiş, ardından görkemli bir düğünle gündeme oturmuştu.

BOŞANMA SÜRECİ

Ağustos ayında mahkemeye başvuran Jennifer Lopez, boşanma gerekçesi olarak "şiddetli geçimsizlik" gösterdi. Çiftin nikah masasına oturmadan önce evlilik sözleşmesi imzalamadığı öğrenildi. Her iki taraf da eş desteği talep etmezken, avukatlık masraflarının paylaşılmasına karar verildi.

People dergisinin haberine göre, Lopez'in boşanma davası açmasından 20 hafta sonra çift, boşanma sürecini anlaşmalı olarak tamamladı. Çiftin resmi ayrılık tarihi ise 26 Nisan olarak kayıtlara geçti. Lopez, boşanma sonrası "Jennifer Lynn Lopez" adını kullanmak için talepte bulundu.

AYRILIK SEBEPLERİ

Boşanma kararıyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Lopez’in "şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle dava açtığı süreçte, Ben Affleck hakkında çıkan aldatma iddiaları ise yalanlandı.



Page Six'e konuşan bir kaynak, çiftin evlilikleri boyunca iletişim sorunları yaşadığını ve Affleck’in özel hayatını daha gizli tutmak istemesinin Lopez ile çatışmalara neden olduğunu belirtti.

Affleck'in kendini "değişmiş bir adam" olarak tanıttığı ancak Lopez'in evlilik süresince bunu göremediği öne sürüldü. İkilinin, 2000'li yıllarda kamuoyunun ilişkilerine çok fazla dahil olması nedeniyle ayrıldığı da iddialar arasında yer aldı.

JENNIFER LOPEZ’DEN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Jennifer Lopez, ayrılık sonrası Interview dergisine verdiği röportajda duygularını paylaştı.



Ayrılığı "çok zor" olarak nitelendiren Lopez, bu süreci "yalnız, korkutucu ve çaresiz" olarak tanımladı.

"İlişki içinde olmayı seviyordum ve biriyle yaşlanmak istiyordum. Bu şekilde bütün ve mutlu olacağımı düşünmüştüm ama değildim. Sonunda dersimi aldım; bu sadece 30 yılımı aldı."

Lopez, yaşadığı süreci analiz ettiğini ve hatalarından ders çıkardığını ifade etti. Ünlü yıldız, bu deneyimin kendisini güçlendirdiğini söyledi.

Her iki taraf da hayatlarına farklı bir yön çizme kararı alırken, Lopez ve Affleck’in ayrı yollarında nasıl ilerleyecekleri merak konusu. Lopez’in evliliğinden iki çocuğu, Affleck’in ise önceki evliliğinden üç çocuğu bulunuyor.