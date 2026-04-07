İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan “uyuşturucu” operasyonları kapsamında şarkıcı Bengü Erden gözaltına alındı. Peki, Bengü Erden kimdir? Bengü Erden kaç yaşında, nereli? Bengü Erden neden gözaltına alındı?

BENGÜ ERDEN KİMDİR?

Bengü Erden 2 Nisan 1979 tarihinde İzmir’de doğdu. Müzikle tanışması ilkokul yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile oldu. İzmir’de sahnelenen “Oliver Twist” isimli müzikalde başrol oynadı. İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa’dan şan dersleri aldı. 1998 yılında Müfit Bayşara’nın bir bestesiyle MÜYAP ve Show TV’nin organize ettiği Pop Show ’98 adlı şarkı yarışmasında ikinci oldu. Akademi İstanbul’da müzik eğitimi aldı. Üç yıl süre ile Kenan Doğulu’ya vokallik yaptı. 2007’de Show TV’de organize edilen “Bak Kim Dans Ediyor” adlı yarışmada birinci oldu.

Müzik Kariyerinin Başlangıcı ve İlk Albümler

İlk albümü “Hoş Geldin”i Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu prodüktörlüğünde 2000 yılının Temmuz ayında piyasaya çıkardı. Daha sonra 2005 yılında “Bağlasan Durmam” adlı ikinci stüdyo albümünü yayımladı. 2007 yılında üçüncü albümü “Taktik”i piyasaya sürdü. Albümde yer alan “Korkma Kalbim” şarkısıyla MÜ-YAP Müzik Ödülleri’nden dijital sertifika aldı ve albümü yılın en çok satan albümlerinden biri oldu.

Başarı Dönemi ve Albümleri

2009 yılında “İki Melek” albümünü yayımladı. Albüm 125.000 kopya sattı ve Altın Plak aldı. Resmî Türkiye listesinde 7 hafta zirvede kalarak 2009’un en uzun süre zirvede kalan sanatçılarından biri oldu. 2011 yılında “Dört Dörtlük” albümünü çıkardı ve çıkış şarkısı “Aşkım” ile dikkat çekti. Şarkı Google Zeitgeist raporlarına göre 2011’in en çok aranan şarkısı oldu ve aynı yıl en çok takip edilen sanatçı olarak kayıtlara geçti.

2012 yılında “Anlatacaklarım Var” maxi single’ını yayımladı. Single’da yer alan “Yaralı” şarkısı Resmî Türkiye listesinde 7 hafta bir numarada kaldı. 2013 yılında yayımladığı “Saygımdan” şarkısı ise 2014 yılının başlarında 5 hafta boyunca zirvede yer aldı. 2014 yılında “Yaralı” şarkısıyla Türkiye Müzik Ödülleri’nde Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı ödülünü aldı.

İkinci Hal ve Sonraki Çalışmalar

2014 yılının Ekim ayında “İkinci Hal” adlı yedinci stüdyo albümünü yayımladı. Albümün çıkış şarkısı “Sahici”, yayımlandığı hafta Resmî Türkiye listesine üçüncü sıradan girdi ve toplam 5 hafta zirvede kaldı. 2014 yılı genelinde Resmî Türkiye listesinde toplam 10 hafta bir numarada yer alarak yılın en çok zirvede kalan ikinci sanatçısı oldu. TelifMetre verilerine göre aynı yıl televizyonlarda en çok yayınlanan kadın sanatçı oldu. Albümde yer alan “Feveran” şarkısı 2015 yılında dijital başarısı nedeniyle Altın Plak aldı.

Müzik Hayatı ve Başarıları

2000 yılından günümüze kadar “Korkumdan Ağladım”, “Korkma Kalbim”, “Unut Beni”, “Ağla Kalbim”, “Gezegen”, “İki Melek”, “Kocaman Öpüyorum”, “Aşkım”, “Saat 03:00”, “Haberin Olsun”, “Yaralı”, “Saygımdan”, “Sahici”, “Feveran”, “Hodri Meydan” ve “Sığamıyorum” gibi birçok şarkısı hit oldu. Bugüne kadar 8 albüm ve 6 single olmak üzere toplam 14 proje yayımladı.

Müzik kariyeri boyunca yüzlerce adaylık elde etti ve birçok ödül kazandı. Adaylıkları arasında 4 Kral TV Video Müzik Ödülleri adaylığı ve 2 Balkan Music Awards adaylığı yer aldı. Ödülleri arasında 1 Kral TV ödülü, 1 MÜYAP Müzik Ödülü ve 1 TTNET Müzik ödülü bulundu.

BENGÜ ERDEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında yeni bir dalga operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde şarkıcı Bengü Erden gözaltına alındı.