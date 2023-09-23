Yayınlanma: 23.09.2023 - 20:26

Güncelleme: 23.09.2023 - 20:26

Bengü, Türkçe pop müziğin sevilen isimlerinden biri. Geçtiğimiz günlerde konserinde yaşadığı olay ile hayranlarını korkutan Bengü'nün yaşamı merak ediliyor. Peki, Bengü kim, nereli, şarkıları neler? Bengü ve eşi boşandı mı? İşte ayrıntılar...

BENGÜ KİM?

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden olan Bengü, müzik kariyerine ilkokul yıllarında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile başladı. "Oliver Twist" adlı müzikalde başrol oynayarak sahneye adım atan Bengü, müziğe olan ilgisini bu dönemde keşfetti. Şan dersleri alarak müzikal yeteneklerini geliştiren sanatçı, İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa'dan şan eğitimi aldı.

1998 yılında, Müfit Bayşara'nın bestesiyle MÜYAP ve Show TV tarafından düzenlenen "Pop Show '98" adlı şarkı yarışmasında ikinci olarak büyük bir çıkış yaptı. Bu başarısının ardından Akademi İstanbul'da müzik eğitimi almaya başladı. Üç yıl süresince ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'ya vokallik yaparak sahne deneyimi kazandı.

BENGÜ'NÜN ŞARKILARI NELER?

Müziğe olan tutkusu ve çalışkanlığı sayesinde birçok hit şarkıya imza atan Bengü, toplamda 8 albüm ve 6 single yayınladı. İlk albümü "Hoş Geldin"i 2000 yılında Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu prodüktörlüğünde çıkardı. Daha sonra "Bağlasan Durmam" (2005), "Taktik" (2007), "İki Melek" (2009), "Dört Dörtlük" (2011), "İkinci Hal" (2014), ve "Altın Çağ" (2017) gibi başarılı albümlerle müzik kariyerine devam etti.

Bengü'nün şarkıları büyük ilgi gördü ve bazıları dijital sertifikalar kazandı. Özellikle "Korkma Kalbim" "Yaralı" "Sahici" ve "Feveran" gibi şarkıları, Türk müzik listelerinde uzun süre zirvede kaldı.

BENGÜ'NÜN BAŞARILARI...

Sanatçı, müzik kariyerinde birçok ödül kazandı veya aday gösterildi. Bunlar arasında Kral TV Video Müzik Ödülleri, Balkan Music Awards, MÜYAP Müzik Ödülleri ve TTNET Müzik Ödülleri bulunmaktadır. Ayrıca 2011 yılında Google'da en çok aranan şarkı ve sanatçı unvanlarını elde ederek büyük bir popülerlik kazandı.

BENGÜ EVLİ Mİ?

Özel hayatıyla dikkat çeken Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlendi. Ancak son dönemlerde çiftin boşanacakları yönünde iddialar ortaya atıldı. Bengü, bu iddiaları yalanlayarak sosyal medya üzerinden eşiyle olan ilişkilerini sürdürdüklerini ve mutlu olduklarını ifade etti. Ayrıca Bengü'nün bir oğlu bulunmaktadır.