Mazhar Alanson, Özkan Uğur anısına Üsküdar'da konser verecek
Mazhar Alanson, Özkan Uğur anısına Üsküdar'da konser verecek.
Sanatçı Mazhar Alanson, Üsküdar Belediyesinin kültür sanat sezon açılışı kapsamında Üsküdar Meydanı'nda konser verecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alanson, kısa bir süre önce hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur'un anısına saat 20.30'da sahnede olacak.
Sanatçı konserde Özkan Uğur ile seslendirdikleri MFÖ şarkılarının yanı sıra solo albümlerinden de eserler seslendirecek.
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