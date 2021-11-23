Netflix'e damga vurmuştu: League of Legends dizisi Arcane 2. sezon onayı aldı

23 Kasım 2021 Salı, 12:53

Netflix ve Riot Games, Riot Games’in dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip video oyun serisi League of Legends evreninde geçen animasyon dizisi "Arcane"in 2. sezon onayı aldığını duyurdu.

Yeni sezon haberi, kısa bir tanıtım videosu eşliğinde açıklandı.

Animasyon dizisi Arcane, Riot Games’in popüler oyunu League of Legends’ın evreninde geçiyor ve oyunun öncesini konu alıyor. Dizinin yaratıcıları Christian Linke ve Alex Yee, ilk sezonda aldıkları olumlu geri dönüşlerden memnun olduklarını ve ikinci sezon için hazırlıklar yaptıklarını dizinin hayranlarıyla paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde oyunun hayranlarını bir araya getiren, Netflix ve Riot Games iş birliğinde gerçekleşen etkinlikte yeni sezonun geleceği duyuruldu. Yeni sezonla ilgili henüz net bilgiler paylaşılmasa da dizinin seslendirme kadrosunda yer alan Hailee Steinfeld, Ella Purnell ve Katie Leung‘un ikinci sezonda da yer almasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

2023'TE YAYINLANACAK

FilmLoverss'ın Variety üzerinden aktardığı habere göre; 6 Kasım’da yayınlanan ilk sezonuyla Arcane kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dizi, League of Legends oyununda yer alan krallıklardan biri olan Piltover şehrinin altındaki derin kanyon ve vadilerde uzanan, geniş bir alt şehir olan Zaun’da geçiyor.

Riot Games’in televizyon için geliştirdiği ilk yapım olan dizi League of Legends’ın popüler karakterleri Jinx ve Vin’e odaklanıyor.

Dizide Jinx karakterini Ella Purnell seslendirirken Vin karakterini ise Hailee Steinfeld seslendiriyor. Ayrıca seslendirme kadrosunda Harry Llyod, Amirah Vann, Toks Olagundoye ve Kevin Aljandro gibi isimler yer alıyor.

Yapım aşamasında olan ikinci sezonun yayın tarihi henüz belli olmasa da izleyici ile 2023 yılında buluşması planlanıyor.