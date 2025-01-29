Bennu Yıldırımlar'dan Nuri Bilge Ceylan'a kamera arkası tepkisi: 'Etik değil'

Yayınlanma: 29.01.2025 - 12:01

Güncelleme: 29.01.2025 - 12:17

2018 yapımı Ahlat Ağacı filmi, kazandığı ödüllerin yanı sıra kamera arkası görüntüleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın oyuncu Bennu Yıldırımlar’a sette yaptığı eleştiriler yıllar sonra gündeme geldi.

BENNU YILDIRIMLAR'DAN TEPKİ: 'ETİK Mİ? BENCE DEĞİL'

Bir YouTube programına konuk olan Bennu Yıldırımlar, Ceylan’ın oyunculuğuna yönelik eleştirilerini içeren görüntüler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldırımlar, "Saygı duyup dinledim. Ancak bu görüntülerin yayımlanması etik mi? Bence değil" dedi.

Yıldırımlar, çekim ortamında her şeyin söylenebileceğini belirterek şunları ekledi: "İnsan konuşmamayı tercih ediyor çünkü olaylar başka yerlere gidebiliyor."

NURİ BİLGE CEYLAN’IN SETTEKİ ELEŞTİRİLERİ

Kamera arkası görüntülerde Nuri Bilge Ceylan’ın Yıldırımlar’a yaptığı şu yorum dikkat çekmişti:

"Çok konsantre oluyorsunuz, olmayın! Konsantrasyon bozuyor zaten. Hayatta küçük alakasız jestler ve mimikler var, sizde onlar kalmıyor. Hayat kokusu olmuyor. Sadece rolün gerektirdiği jestler olmamalı."