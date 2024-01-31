Benzerliği gündem olmuştu: Soner Sarıkabadayı'dan 'Riccardo Saponara' paylaşımı
Ünlü popçu Soner Sarıkabadayı'ya benzerliğiyle dikkat çeken İtalyan futbolcu Riccardo Saponara'nın Ankaragücü'ne transfer olması gündem oldu. Sarıkabadayı'dan da esprili bir paylaşım geldi.
Süper Lig ekibi Ankaragücü, Hellas Verona'dan 32 yaşındaki İtalyan futbolcu Riccardo Saponara le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ankaragücü taraftarında heyecan yaratan transfer, aynı zamanda bir benzerliği de gözler önüne serdi.
BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Saponara'nın ünlü popçu Soner Sarıkabadayı'ya olan benzerliği dikkat çekti ve sosyal medyada gündem oldu.
"BURAYA KUPALAR KAZANMAYA GELDİM"
Durumun farkına varan Soner Sarıkabadayı da X hesabından Ankaragücü'nün yaptığı Saponara'nın ilk antrenmanı paylaşımını alıntıladı ve "Buraya kupalar kazanmaya geldim" diye yazdı.
Ankaragücü taraftarları Saponara ile Sarıkabadayı'yı bir araya getirmek için harekete geçti.
Buraya kupalar kazanmaya geldim. https://t.co/GSPyPslr73— Soner Sarıkabadayı (@srkbdy) January 31, 2024
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