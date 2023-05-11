Melodi aşırdığı iddiasıyla yargılanan Soner Sarıkabadayı'ya beraat
Müzisyen Serdar Kapan'ın bir şarkısındaki nakarat kısmındaki melodiyi aşırdığı iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Sarıkabadayı’nın beraatına hükmetti.
Müzisyen Serdar Kapan'ın 'Denge Şeve' adlı şarkısındaki nakarat kısmındaki melodiyi aşırarak (intihal) 'Tarifi Zor' isimli eserinde kullandığı iddiasıyla 'manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal etme' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı ve şarkı yazarı Soner Sarıkabadayı'nın yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Soner Sarıkabadayı katılmazken, kendisini avukatları temsil etti. Duruşmada müşteki Serdar Kapan da avukatıyla birlikte hazır bulundu.
"ÜNLÜ OLDUĞU İÇİN FANLARI TARAFINDAN ELEŞTİRİYE
MARUZ KALMAMAK İÇİN HESABINI KAPALI HALE GETİRDİ’’
Duruşmada müşteki Kapan,
21 yıldır müzikle uğraştığını söyleyerek, "Yaklaşık 50 adet eserim vardır. Bu
eserlerden sadece 2 tanesini yayınladım, 1 eserimle ilgili böyle bir olay başıma
geldi. Sanık Sarıkabadayı, ünlü olduğu için fanları tarafından eleştiriye maruz
kalmamak için şikayetten sonra bir süre hesabını kapalı hale getirdi’’ şeklinde
konuştu.
Sanık Sarıkabadayı’nın avukatları ise eserlerin kompozisyon ve
genel yapısının birbirinden farklı olduğunu ve melodilerin benzer olmasının suç
oluşturmadığını söyleyerek müvekkilinin beraatını talep etti. Mahkeme Sarıkabadayı'nın beraatına
karar verildi.
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