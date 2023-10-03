Beraat eden Şarkıcı Kurtuluş Kuş davasında yeni gelişme: Duruşmanın savcısından itiraz...

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat 2022 tarihinde Aydın’daki bir otelde 21 yaşındaki B.B.’ye yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ iddiasıyla açılan davanın duruşması Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 03.10.2023 - 18:33
Beraat eden Şarkıcı Kurtuluş Kuş davasında yeni gelişme: Duruşmanın savcısından itiraz...
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Duruşmada şarkıcı Kuş beraat etti. Kuş 12 yıla kadar hapis cezasıya yargılanıyordu. Kararın ardından duruşma savcısı mahkemeye İstinaf İçin 'Süre Tutum' talebinde bulundu.

MAHKEMEYE DİLEKÇE

Duruşma savcısı dilekçesinde, “Usul ve yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle, yukarıda zikredilen kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir. İstinaf layihamızı hazırlamak üzere, gerekçeli kararın Başsavcılığımıza tebliği, Kamu adına talep olunur” ifadelerine yer verdi

ÜST MAHKEMEYE GİDECEĞİZ

 Kararın ardından B.B.’nin babası karara tepki gösterdi. B.B.’nin babası Ö.B.,“Her şey ortada, mütalaa verilmiş, savcı ceza istemiş. Vallahi yazıklar olsun gerçekten. Bu kadar delil varken” dedi. B.B.’nin babası kararın ardından bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi’ne gideceklerini belirtti.


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Kurtuluş Kuş dava savcı

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