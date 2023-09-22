Şarkıcı Kurtuluş Kuş için istenen yurtdışı yasağı talebi reddedildi!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 03:09

Şarkıcı Kuş’un daha önce reddedilen yurtdışı yasağının kalkması istemi, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın avukat kızı Melek Gökçen Alıcık’ın, davaya müdahil olmasıyla kabul edilmişti.

B.B’nin ailesi, 2 Ekim’de görülecek duruşma öncesi yeniden yurtdışı yasağı talebinde bulundu. Ancak mahkeme talebi reddetti ve gerekçe olarak ayda bir kez adli kontrol tedbirinin devam ettiğini belirtti. Kararın ardından B.B’nin ailesi tepki gösterirken anne S.B., Cumhuriyet’e konuştu.

‘GEREĞİ YAPILMALI’

Anne S.B. kızının psikolojik olarak iyi olmadığını belirterek “Kızımın sağlık durumu iyi değil. Birkaç kez intihar girişiminde bulundu. Kızımızın başında nöbet tuttuk hâlâ öyleyiz” dedi.

2 Ekim’de görülecek duruşmada Kuş hakkında ceza çıkarsa ve dosya üst mahkemeye giderse Kuş’un tutuklu şekilde yargılanması gerektiğini söyleyen anne S.B., “Kurtuluş Kuş’un dışarıdan ceza alacağı ve yargılanacağı şeklinde bir takım söylemler duyduk. Bu bizi rahatsız etti. Bu yargı sürecini dışarıdan şahsın takip etmesi sonucu eğer benim kızımın başına bir şey gelirse, o zaman verilecek olan adaletin o şahsın hapse girmesinin hiçbir kıymeti kalmayacak. İstinaf mahkemesi ve Yargıtay sürecini dışarıda özgürce değil cezaevinde geçirmeli. Daha önce televizyonlarda görmüştük bir genç kız, jandarma tarafından tecavüze uğramıştı. Jandarma önce tutuklandı daha sonra ise tutuksuz yargılanmıştı. O süreçte kız dayanamayıp canına kıydı ve ben böyle bir şey yaşamak istemiyorum” diye konuştu.