Transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi hangi gün başlayacak?
Ligin ilk yarısının bitmesine az bir zaman kala, ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi hangi gün başlayacak?
Şampiyonluk yarışındaki takımlar ve alt sıralarda ligde tutunma mücadelesi veren takımlar, ara transfer döneminde eksik bölgelerine takviyeler yapacak. Peki, Transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi hangi gün başlayacak?
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu. Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BİTECEK?
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
Etiketler: #Transfer dönemi #transfer #Ara transfer dönemi
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