AÖF finalleri ne zaman? Aöf sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav tarihleri öğrencilerin gündemine yer almaya devam ediyor. Peki, AÖF finalleri ne zaman? Aöf sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF finalleri ne zaman? Aöf sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:30

2024-2025 AÖF güz dönemi vize sonuçlarının açıklanması ile bu kez final sınavlarının tarihi gündeme geldi. Gelecek ocak ayı içinde yapılacak sınavın oturum tarihleri, binlerce açıköğretim lisans ve önlisans öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Peki, AÖF finalleri ne zaman? Aöf sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı. Takvime göre, dönem sonu sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.


Etiketler: #AÖF #sınav takvimi #Sınav Giriş Belgesi #Final sınavı

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