Yayınlanma: 24.09.2024 - 13:40

Güncelleme: 24.09.2024 - 13:40

Cilt problemleri olan yurttaşlar, sosyal medyada son zamanlarda en fazla araştırılan Bercesin ne olduğunu araştırıyor. Peki, Berces nedir? Berces nasıl yapılır? Berces ne demek? Berces neden yapılır?

BERCES NEDİR?

Berces tedavisi, ciltteki hiperpigmentasyon, lekeler veya diğer cilt sorunlarını hedef almak için kullanılan bir lazer uygulamasıdır.

BERCES NASIL YAPILIR?

Lazer Enerjisi: Lazer, cildin belirli derinliklerine nüfuz ederek pigment hücrelerini hedef alır ve parçalar.

Yenilenme Süreci: Cilt, tedavi sonrası kendini yenileyerek daha pürüzsüz ve eşit tonlu bir görünüm kazanır

BERCES NEDEN YAPILIR?

Hiperpigmentasyon: Güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri veya melazma gibi koyu lekelerin tedavisi.

Cilt Yenileme: Genel cilt kalitesini artırmak ve ince kırışıklıkları azaltmak. Genellikle birkaç seans gereklidir ve tedavi sonrası ciltte belirgin bir iyileşme gözlemlenir.