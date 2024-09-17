Yayınlanma: 17.09.2024 - 18:59

Güncelleme: 17.09.2024 - 18:59

Dünya, Lübnan’da eş zamanlı infilak eden çağrı cihazlarını konuşuyor. Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının sahiplerinin üzerindeyken patlaması anları sosyal medyada paylaşıldı. Bu patlamalar sonucunda Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2800 kişinin yaralandığını açıkladı. Peki, çağrı cihazı nedir? Çağrı cihazı nasıl çalışır? Pager ne işe yarar? İşte, ayrıntılar...

ÇAĞRI CİHAZI NEDİR?

Çağrı cihazı, alfanümerik ya da sesli mesajları alıp görüntüleyebilen bir kablosuz iletişim cihazıdır. Mesajlar, belirli bir çağrı ağı üzerinden cihaza iletilir.

ÇAĞRI CİHAZI NASIL ÇALIŞIR?

Çağrı cihazı, genellikle alfanümerik ya da sesli mesajları almak ve görüntülemek amacıyla kullanılan bir kablosuz iletişim cihazıdır. Mesajlar, çağrı ağı üzerinden cihaza iletilir. Çağrı cihazına mesaj göndermek için, operatörün numarasını aramak, abonenin numarasını vermek ve mesajı dikte etmek yeterlidir.

PAGER NE İŞE YARAR?

Pager, mesajları bir çağrı merkezi aracılığıyla alır. Kullanıcıya mesaj göndermek için, cihazın abone numarasına ulaşılır ve mesaj operatöre dikte edilir. Ardından operatör, mesajı cihaz sahibine iletir. Bu sistemin çalışması için mesaj gönderen kişinin yalnızca cihaz sahibinin numarasını bilmesi yeterlidir.