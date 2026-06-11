Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Berdan Mardini'nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Peki, Berdan Mardini kimdir? Berdan Mardini kaç yaşında, nereli? Berdan Mardini neden gözaltına alındı?

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

Mardini, 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Aslen Mardin'in Yaylabaşı köyündendir. 6 çocuklu bir aileden gelmekteydi. Babası devlet memuru idi. İlköğrenimini Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ve Isparta'nın Gelendost ilçesinde tamamlamıştır. Babasının emekliliğinin ardından İstanbul'a abisi ve ablasının yanına gitmek zorunda kalmıştır. Daha sonra Avcılar Süleyman Nazif Lisesi'nden mezun olmuştur.

BERDAN MARDİNİ'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Mardini, İş hayatına atıldıktan sonra babasının Zeytinburnu'ndaki tekstil firmasında çalıştı. 2 yıl ardından firmanın yakınlarında bir bağlama kursuna yazıldı. Zaman içerisinde birçok mekanda sahne almıştır. Bir süre böyle devam ettikten sonra Mardini, ilk albümü Aman Aman''ı Mod Müzik etiketiyle 2002 yılında çıkardı. 2004 yılında önce Türküler, sonrasında ise Sen Var Ya Sen adlı albümleri Mod Müzik etiketiyle çıkarıldı. 2005'te, Seyhan Müzik ve Mardini Prodüksiyon ortaklığıyla Senden Çocuğum Olsun, 2006'da ise Seyhan Müzik tarafından Annem Kızıyor adlı albümü yayımlandı.

2011'de, Çek Tetiği adlı stüdyo albümü Seyhan Müzik tarafından piyasaya sürüldü. 2016'da, Poll Production tarafından Kimim Ben adlı albümü yayımlandı.

2019 yılında sözü Tahir Paker, müziği Burhan Bayar'a ait olan 'Mutlu Ol Yeter' parçasını Kürtçeye çevirerek 'Dilsad Be Bese' ismi ile çıkarmıştır.

BERDAN MARDİNİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında Berdan Mardini'nin olduğu 22 kişi gözaltına alındı.