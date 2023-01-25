Berdan Mardini'den 'Survivor' açıklaması: Birinin boğazını sıkacaktım artık

Survivor'dan sağlık problemleri nedeniyle çekilen Berdan Mardini, "Survivor'da yemek veriyorlar mı?" sorusuna yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 18:03
Berdan Mardini'den 'Survivor' açıklaması: Birinin boğazını sıkacaktım artık
Abone Ol google-news

Sağlık sorunları nedeniyle Survivor yarışmasına veda eden Berdan Mardini Türkiye'ye döner dönmez röportaj verdi.

Berdan Mardini "Survivor'da yemek veriyorlar mı?" sorusuna   "Survivor'da yemek verseler bana verirlerdi birinin boğazını sıkacaktım artık" sözleriyle yanıt verdi.

Berdan Mardini'yi 3. günde açlığın zorladığı ve kısa sürede 6 kilo verdiğini söyledi.

 


Berdan Mardini survivor

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı duyurdu: Berdan Mardini Survivor'dan çekildi!

Acun Ilıcalı duyurdu: Berdan Mardini Survivor'dan çekildi!

En Çok Okunan Haberler