Berdan Mardini'den 'Survivor' açıklaması: Birinin boğazını sıkacaktım artık
Survivor'dan sağlık problemleri nedeniyle çekilen Berdan Mardini, "Survivor'da yemek veriyorlar mı?" sorusuna yanıt verdi.
Sağlık sorunları nedeniyle Survivor yarışmasına veda eden Berdan Mardini Türkiye'ye döner dönmez röportaj verdi.
Berdan Mardini "Survivor'da yemek veriyorlar mı?" sorusuna "Survivor'da yemek verseler bana verirlerdi birinin boğazını sıkacaktım artık" sözleriyle yanıt verdi.
Berdan Mardini'yi 3. günde açlığın zorladığı ve kısa sürede 6 kilo verdiğini söyledi.
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