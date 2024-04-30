Bereketli topraklarda hasat başladı: Tarlada 30 TL

Bereketli topraklarda açık alanda salatalık hasadı başladı, tarla fiyatı: 30 TL

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 14:13
Bereketli topraklarda hasat başladı: Tarlada 30 TL
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Hatay’ın bereketli topraklarında açık alanda yetişen salatalıkta hasat başladı. Tarlada perakende olarak satılan salatalık kilogramı 30 TL’den alıcı buluyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyvelerinde ve sebzelerinde hasat başladı. Hatay’ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde 25 dönüm araziye ekilen salatalık fideleri hasat edilmeye başlandı. Doğal yollarla yetiştirilen ve hasadına başlanılan salatalıklar, tüketiciye satılmaya başlandı. Tarladan aracı olmadan satılan salatalık, kilogram fiyatı 30 TL’den alıcı buluyor.

Tarla sahibi Doğan Keskin, 5 Mart’ta ekilen fidelerin gerekli olgunluğa gelmesiyle hasat edilmeye başlandığını belirterek, hasadın Mayıs sonuna kadar süreceğini söyledi.


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