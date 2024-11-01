Beren Saat elleriyle dağ keçisi besledi: O anlar sosyal medyada gündem oldu

Beren Saat, gittiği bir mekânda dağ keçilerini beslediği anları yayımladı.

Beren Saat elleriyle dağ keçisi besledi: O anlar sosyal medyada gündem oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 16:30

Ünlü oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabından "Keçi Kulübü" notuyla yaptığı paylaşımda, dağ keçileriyle geçirdiği keyifli anları paylaştı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Videolarda, keçileri elleriyle besleyen oyuncuya arkadaşı Hande Atıcı Miras da eşlik etti.

Keçilere yakın olabilmek için bir yükseltiye çıkan Saat, kendisine verilen yemleri keçilere sevgiyle yedirdi.


Etiketler: #beren saat

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