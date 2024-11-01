Beren Saat elleriyle dağ keçisi besledi: O anlar sosyal medyada gündem oldu

Yayınlanma: 01.11.2024 - 16:30

Güncelleme: 01.11.2024 - 17:04

Ünlü oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabından "Keçi Kulübü" notuyla yaptığı paylaşımda, dağ keçileriyle geçirdiği keyifli anları paylaştı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Videolarda, keçileri elleriyle besleyen oyuncuya arkadaşı Hande Atıcı Miras da eşlik etti.

Keçilere yakın olabilmek için bir yükseltiye çıkan Saat, kendisine verilen yemleri keçilere sevgiyle yedirdi.