Beren Saat elleriyle dağ keçisi besledi: O anlar sosyal medyada gündem oldu
Beren Saat, gittiği bir mekânda dağ keçilerini beslediği anları yayımladı.
Ünlü oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabından "Keçi Kulübü" notuyla yaptığı paylaşımda, dağ keçileriyle geçirdiği keyifli anları paylaştı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Videolarda, keçileri elleriyle besleyen oyuncuya arkadaşı Hande Atıcı Miras da eşlik etti.
Keçilere yakın olabilmek için bir yükseltiye çıkan Saat, kendisine verilen yemleri keçilere sevgiyle yedirdi.
Etiketler: #beren saat
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