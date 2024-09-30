Beren Saat'in başrolünde olduğu 'Gizli Dolap'tan ilk set fotoğrafı paylaşıldı

Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:46

Güncelleme: 30.09.2024 - 11:46

Prime Video, OGM Pictures yapımı yeni yerli orijinal filmi "Gizli Dolap"ın çekimlerine başlandığını duyurdu. Başrolünde ünlü oyuncu Beren Saat’in yer aldığı filmin setinden ilk fotoğraf yayımlandı.

Merakla beklenen yapım cesur ve başarılı bir gazeteci olan Rengin Alaz karakterinin sürükleyici hikayesini konu alıyor.

Yönetmen koltuğunda başarılı bir ekibin yer aldığı filmde, Yiğit Özşener, Gamze Karaduman, Furkan Andıç, Duygu Sarışın, Pınar Çağlar Gençtürk ve Derya Alabora gibi isimler de rol alıyor. "Gizli Dolap", 2025 yılında Prime Video’da izleyiciyle buluşacak.

Setten ilk fotoğraf

FİLMİN KONUSU

Film, tanınmış ve başarılı bir gazeteci olan Rengin Alaz’ın (Beren Saat), ablasının eşinin bir uygulama aracılığıyla başka kadınlarla görüştüğünü öğrenmesiyle başlıyor. Rengin, bu durumla yüzleşirken yakın çevresindeki insanların uygulamalardaki kadınlarla ilgili yargılarını fark eder. Bu gözlemleri, onu toplumun yargıları üzerine bir yazı dizisi hazırlamaya yöneltir.

Rengin, bu yazı dizisi için uygulamada içerik üreten Zeyno (Gamze Karaduman) ile iş birliği yapmayı teklif eder. Zeyno için bu teklif hem hayatının fırsatı hem de büyük bir risk olacaktır. İki kadın, birbirinden çok farklı kişiliklere sahip olmalarına rağmen, birlikte çıktıkları bu yolculukta bir madalyonun iki yüzünü temsil ederler.

Kimliğini gizleyerek bu dünyaya adım atan Rengin, uygulamadaki paylaşımlarıyla hızla popüler olur. Ancak bu süreçte hem kendisini hem de arzularını sorgulamaya başlar. Tehlikeli bir hal alan bu yolculuk, Rengin ve Zeyno’nun büyük bedeller ödemesine neden olacaktır.