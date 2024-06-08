Hazal Kaya ve Beren Saat, 15 yıl sonra birbirlerini takip etti

Yayınlanma: 08.06.2024 - 19:35

Güncelleme: 08.06.2024 - 19:35

Halit Ziya Uşaklıgil’in eserinden televizyona uyarlanan, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrolleri paylaştığı 'Aşk-ı Memnu' dizisi, perşembe akşamları Kanal D'de yeniden yayınlanmaya başladı.

Dizide Bihter karakterini canlandıran Beren Saat ile Nihal'e hayat veren Hazal Kaya'nın proje sonrası hiç görüşmedikleri hatta Kaya'nın Beren Saati düğününe bile çağırmadığı öne sürüldü.

Oyuncular, 2024 yılının ilk aylarında Selçuk Yöntem'le bir araya gelerek fotoğraf paylaştı.

Saat ve Kaya, 15 yıl sonra sosyal medya üzerinden takipleşmeleri ile gündeme geldi.

'İLETİŞİM KURMAK TAKİPLEŞMEK İLE OLMUYOR'

Gazetemagazin'in haberine göre; bir mekan çıkışı görüntülenen Hazal Kaya, konuyla ilgisi sorulara yanıt verdi.

Kaya, "Biz bu ortamların eskiyiz, iletişim kurmak takipleşmek ile olmuyor. Size öyle gelmiş olabilir ama bizim ilişkimiz devam ediyor" dedi.