Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Beren Saat'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Peki, Beren Saat kimdir? Beren Saat kaç yaşında, nereli? Beren Saat neden gözaltına alındı?

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde sürdüren Saat, oyunculuk kariyerine katıldığı "Türkiye'nin Yıldızları" yarışmasıyla adım attı.

Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken oyuncu, yapımcı ve yönetmen Tomris Giritlioğlu tarafından keşfedildi ve profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.

BEREN SAAT'İN HAYATI VE KARİYERİ

İlk deneyimini, Aşkımızda Ölüm Var (2004) dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü de Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün (2005-2006) dizisinde üstlendi. Ardından sırasıyla Hatırla Sevgili (2006-2008), Aşk-ı Memnu (2008-2010), Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010-2012) ve İntikam (2013-2014) dizilerinin de başrollerini oynadı. Saat, dizi projelerinin yanı sıra pek çok sinema filminde de yer almıştır. 2009'da gösterime giren Güz Sancısı filmiyle ilk sinema oyunculuğunu yaptı. Gecenin Kanatları (2009), Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) filmleri ise yer aldığı diğer filmler oldu. En son 2015-2016 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Kösem Sultan rolünü canlandırdı. Son olarak, 2019-2021 yılları arasında Netflix'te yayımlanan Atiye dizisinde ve 2023 yılında Netflix'te yayımlanan İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrol olarak yer aldı.

Yüksek izlenme rekorları toplayan birçok dizinin başrolünü oynamasının yanı sıra çeşitli filmlerde seslendirme sanatçısı olarak da yer aldı. Radikal'in hazırladığı "2010'a Damgasını Vuranlar" listesine Yılın Oyuncusu sıfatıyla dâhil oldu. 2013 yılında GQ Türkiye tarafından Yılın Kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dâhil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

BEREN SAAT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında Enis Arıkan, Ozan Doğulu ve Beren Saat'in olduğu 22 kişi gözaltına alındı.