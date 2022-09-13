Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra bir arada

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra bir arada yer aldığı sinema filminin New York çekimleri başladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 07:25
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra bir arada
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Türk televizyon tarihinin 'fenomen dizileri' arasında gösterilen Aşk-ı Memnu'nun ardından 14 yıl sonra aynı yapımda bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un setten kareleri yayınlandı.

Netflix'in Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki oyuncu New York'taki çekimlerde bir arada görülüyor.

Kareler, Netflix'in hesabından "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Tweet bu kadar" mesajıyla paylaşıldı.


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